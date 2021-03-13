Похищение человека, вымогательство и хищение золота: задержано 16 членов ОПГ

10 марта в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре и Семее Комитетом национальной безопасности совместно с Министерством внутренних дел проведена крупномасштабная масштабная спецоперация по пресечению деятельности организованной преступной группы, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Задержанным 16 участникам группировки инкриминируются похищение человека, вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области и его контрабанда за пределы РК, а также создание транснациональной преступной группы и руководство ею", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что в состав преступной группы входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов.
В ходе задержания у злоумышленников обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, материальные ценности, средства связи и иные предметы, подтверждающие совершенные преступления. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются", - прокомментировали в КНБ.
Ранее в МВД сообщили о задержании бывших и действующих полицейских, которые занимались продажей персональных данных граждан. Также сообщалось, что ОПГ при покровительстве полицейского вывозила продукцию из цехов "АрселорМиттал Темиртау".
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