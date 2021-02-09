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В Алматы группа полицейских продавала ведомственные информационные базы

08.02.2021 13150
В Алматы группа полицейских продавала ведомственные информационные базы
Алматы. 8 февраля. Kazakhstan Today - В МВД сообщили о задержании бывших и действующих полицейских, которые занимались продажей персональных данных граждан, передает Kazakhstan Today.
 

Не имеющей прецедентов в стране стала оперативная разработка в сфере информационной безопасности. Задержана преступная группа из бывших и действующих сотрудников департамента полиции города Алматы. Они при пособничестве гражданских лиц наладили бизнес по продаже ведомственных информационных баз. Персональные данные оказывались в руках третьих лиц", - сказал на брифинге начальник департамента собственной безопасности МВД Арман Саданов.

 
Он уточнил, что группа состояла из шести человек, двое из которых - действующие сотрудники полиции, трое - бывшие полицейские и один гражданский.
 

Их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей", - сказал Саданов.

 

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