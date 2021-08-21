В Алматинской области мужчина незаконно содержал беркута

Фото: Polisia.kz

ТАЛДЫКОРГАН. 20 АВГУСТА - С 9 по 31 августа на территории Алматинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Браконьер", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно с группой природоохранной полиции на территории Райымбекского района выявили факт незаконного содержания краснокнижной хищной птицы. Во время проверки участка Шогансай этот факт подтвердился, сообщает Polisia.kz

В отношении 50-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными).

Выясняется причина содержания краснокнижного беркута и того, как эта птица попала в руки местного жителя.

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