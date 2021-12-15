В Павлодаре в центре города украли ель

ПАВЛОДАР.14 ДЕКАБРЯ - 14 декабря, в 08.10, на пульт оператора 102 поступило сообщение, что в парке на проспекте Нурсултана Назарбаева неизвестный спилил дерево, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские проверили записи видеокамер, расположенных вблизи домов, сообщает Pavlodarnews.kz.
Установлено, что накануне вечером трое молодых людей, проходя по парку, сломали ель.
По данному факту возбуждено административное производство по статье 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территории городов и населенных пунктов, а также повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).
В настоящее время проводятся мероприятия по установлению виновных.
Напомним, заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, рассмотрев депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, проинформировал о запланированных законодательных мерах по ужесточению ответственности за незаконную вырубку лесов.
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Находящегося в розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии
15.12.2021, 16:02 5071
Фото: Антикоррупционная служба РК
ТАРАЗ. 15 ДЕКАБРЯ - Находящегося в международном розыске бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Территориальным департаментом по Жамбылской области осуществлялся международный розыск бывшего заместителя акима Тараза К. Сарытай, подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных статьями 189 часть 4 пункт 2, 362 часть 4 пункт 3 УК РК. В результате оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества, правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД Республики Казахстан Сарытай задержан на территории Грузии и заключен под стражу", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Как отметили в ведомстве, в настоящее время осуществляется процедура его экстрадиции в Казахстан.
Судью приговорили к 2,5 года лишения свободы в Кызылординской области
15.12.2021, 14:42 10096
Фото: franyk.com
КЫЗЫЛОРДА. 15 ДЕКАБРЯ - Судью Шиелийского районного суда Кызылординской области приговорили к 2,5 года лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Секретарь судьи Кыдыралиева получила 2 года лишения свободы, однако наказание отсрочено ввиду того, что осужденная воспитывает 4 малолетних детей, в том числе одного грудного, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Судья Курманбай признана виновной в вынесении заведомо неправосудных судебных актов и служебном подлоге. Кыдыралиева привлечена к уголовной ответственности за пособничество.
Так, Курманбай без фактического проведения судебных заседаний, а также путем внесения ложных сведений вынесены решения по 12 гражданским делам (о признании сделок купли-продажи жилых домов иземельных участков действительными). Наличие у подсудимых малолетних детей судом признано смягчающим обстоятельством, в связи с чем наказание Курманбай сокращено с 5 лет до 2,5 года, Кыдыралиевой с 4 до 2 лет. Также они пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Курманбай взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил", - сообщает Антикор.
Суд назначил экс-акиму Талгарского района штраф в размере почти 60 млн тенге
15.12.2021, 11:54 21196
Фото: www.turkystan.kz
АЛМАТЫ. 15 ДЕКАБРЯ - Приговором Талгарского районного суда Алматинской области осужден экс-аким Талгарского района Серикжан Ерекешев, ему назначен штраф в размере 59,4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства, этим же приговором штраф в сумме 29,7 млн тенге назначен руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Талгарского района Аскару Шамаеву.
Кроме того, по решению суда осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
Указанные должностные лица подозревались в получении взятки в сумме двух миллионов тенге от директора ТОО за подписание актов выполненных работ по строительству системы водоснабжения и ненаправления иска в суд о признании ТОО недобросовестным поставщиком государственных услуг, напомнили в ведомстве.
Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщалось ранее, в текущем году треть всех коррупционных правонарушений пришлось на дачу взятки.
Также напомним, что Антикоррупционной службой начато расследование в отношении заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, архивов и документации, которые они подозреваются в получении взятки в группе лиц по предварительному сговору в сумме 4,5 млн тенге от руководителя ТОО за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.
У жителя Актюбинской области в багажнике авто нашли туши шести кабанов
14.12.2021, 16:21 116536
Фото: ДП Актюбинской области
АКТОБЕ.14 ДЕКАБРЯ - У жителя Актюбинской области в багажнике авто нашли туши шести кабанов, несмотря на то, что у него имелось разрешение на отстрел одного кабана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 10 декабря сотрудниками природоохранной полиции на территории Айтекебийского района в 210 километрах от села имени Жургенова остановлена автомашина Toyota Land Cruiser-80 под управлением 36-летнего жителя Алгинского района.
При проверке в багажном отделении обнаружены 6 туш кабана, 4 охотничьих ружья и 113 патронов. В салоне внедорожника находились два пассажира. У водителя имелось разрешение на отстрел одного кабана. По факту незаконной охоты проводятся следственные действия по части 3 статьи 337 УК РК.
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
С 1 по 31 декабря в целях пресечения нарушений природоохранного законодательства, деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на браконьерстве сайги, сбыту, приобретению их дереватов и других видов дикой фауны на территории области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Сайгак".
За две недели проведения оперативно-профилактического мероприятия мобильными группами было выявлено 92 факта нарушения природоохранного законодательства. Из них 67 фактов за нарушение требований пользования животным миром и правил охоты и 9 фактов за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных.
НУР-СУЛТАН.14 ДЕКАБРЯ - Крупную партию смартфонов пытались ввезти в Республику Казахстан из Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
13 декабря 2021 года попытки ввоза в Республику Казахстан крупной партии смартфонов и электронных устройств фирмы Apple и Samsung в тайнике грузового отсека. В тайнике, оборудованного для скрытой перевозки грузов, обнаружено 2 134 единицы смартфонов Iphone, 124 единицы планшетов Ipad, 451 единица смарт-часов Apple iWatch и другие электронные устройства известных брендов, без товаросопроводительных документов", - сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.
Как сообщили в ведомстве, по предварительным данным, общая стоимость груза составляет более 1 млрд. тенге.
В Комитете государственных доходов отметили, что через автомобильный пункт пропуска "Аухатты" разрешено перемещение только порожних грузовых автотранспортных средств.
Мероприятия по пресечению факта ввоза проведены работниками управления экспортного контроля департамента государственных доходов по Жамбылской области совместно с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области.
Данный факт зарегистрирован в КУИ департамента пограничной службы Жамбылской области и передан в департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.
В Алматинской области задержана серийная мошенница
14.12.2021, 14:47 125257
Фото: paryz.kz
ТАЛДЫКОРГАН.14 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области задержана серийная мошенница, которая обманывала граждан через мессенджер, убеждая вложить деньги в надуманный способ заработка, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, в октябре, ноябре в дежурную часть Талгарского РУП с заявлением об интернет-мошенничестве обратилось семеро граждан, проживающих в городе Алматы, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.
В заявлениях следует, что в мессенджере WhatsApp была создана группа, куда включались будущие жертвы. Путем переписок и обещаний высокой прибыли их убеждали вложить деньги в надуманный способ заработка. После перечисления требуемых сумм женщина по имени Фарида скрывалась. Общая сумма похищенных денег устанавливается. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержана 32-летняя жительница поселка Кызылту Талгарского района, которая под тяжестью предъявленных доказательств призналась во всех инкриминируемых эпизодах", - сообщает Polisia.kz.
Данные факты зарегистрированы в ЕРДР Талгарского РУП по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы). В процессе расследования все они объединены в одно производство. Ведется досудебное расследование.
В пяти регионах РК прошла спецоперация по ликвидации сети оптового распространения наркотиков
14.12.2021, 09:36 151927
Фото: life14.ru
НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Департаментом по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел Республики Казахстан проведена масштабная спецоперация с участием полицейских пяти регионов и спецподразделения, в ходе которой ликвидирована сеть оптовых распространителей наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В результате спецоперации задержано десять лиц, участвующих в незаконном бизнесе.
Как пояснил начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД Ерлан Омарбеков, преступная группа попала в поле зрения в начале ноября. Было установлено, что одному из фигурантов из России через грузоперевозки переданы прекурсоры, которые могут использоваться для производства наркотиков. В момент передачи установлены два участника преступной группы - человек, на которого были оформлены документы грузоперевозки, и принявший груз.
Дальше наблюдение за ними велось круглосуточно. Через три дня один из преступников на такси выехал из столицы в Павлодар.
По пути, не доезжая 40 километров до города, он оставил закладку наркотиков в придорожной лесополосе и выехал в Кокшетау. Через десять минут к месту закладки приехал третий участник группы, забрал закладку и уехал в Павлодар, где в последующем был задержан павлодарскими полицейскими", - пишет Polisia.kz.
Задержанным оказался ранее судимый местный житель, у которого изъято два пакета мефедрона общим весом 324 грамма.
В барсетке задержанного обнаружен еще один сверток с 30 разовыми дозами наркотического вещества. При обыске его квартиры изъяты приспособления и предметы для осуществления закладок наркотиков, а также тетрадный лист с записями.
В этот же день первый фигурант оставил еще одну закладку - уже в Кокшетау, на пустыре, а затем вернулся в столицу… Вечером того же дня в Кокшетау был задержан местный житель, который пытался забрать оставленные на пустыре наркотики. При задержании изъято более 130 граммов синтетического наркотика мефедрона. В ходе обыска в квартире задержанного изъято еще 15 граммов этого вещества, расфасованного по разовым дозам, а также марихуана, весы и другие предметы, используемые в закладках наркотиков", - рассказали полицейские.
На следующий день в Павлодаре были задержаны еще двое парней и две девушки. При личном обыске одного из них изъят пакет с 400 граммами мефедрона. В телефоне, изъятом у одной из девушек, обнаружена переписка с основным поставщиком наркотиков из Нур-Султана, их получении и весе.
В этот же день сотрудниками Департамента по противодействию наркопреступности МВД и их коллегами из ДП Акмолинской области около придорожного кафе на трассе Нур-Султан - Щучинск установлен еще один закладчик, уроженец Узбекистана. При задержании он попытался скрыться, но был задержан бойцами спецподразделения МВД. При обыске его автомобиля изъят 500-граммовый сверток с мефедроном. Задержанный дал показания, что в его "активе" уже есть закладки в Павлодаре, Алматы, Экибастузе. Сейчас он направлялся в Петропавловск с очередной крупной партией мефедрона", - продолжил Омарбеков.
Таким образом, еще трое преступников были установлены 20 ноября в Петропавловске североказахстанскими полицейскими, они были задержаны в арендуемой квартире. Как выяснилось, все приехали в областной центр целенаправленно, для распространения наркотиков. В съемной квартире проведен обыск. Визуальный осмотр показал, что расфасовка наркотиков на мелкие партии осуществлялась здесь же. В различных тайниках обнаружены 165 расфасованных разовых доз мефедрона, пакеты с 450 граммами альфа-PVP и 300 граммами мефедрона.
При проведении следственных действий в городе обнаружено и изъято еще шесть закладок мефедрона общим весом около 200 граммов.
Всего у преступников изъято около 2,5 килограмма синтетических наркотиков.
Как дополнил Ерлан Омарбеков, все задержанные арестованы, в отношении их возбуждены уголовные дела по статье 297, части 3 Уголовного кодекса (Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов).
В том случае, если в ходе досудебного производства будет доказано, что все преступники являются членами организованной преступной группы, задержанным будет грозить лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
За превышение полномочий задержан бывший сотрудник АФМ
13.12.2021, 18:04 248284
Фото: mzgazeta.ru
НУР-СУЛТАН. 13 ДЕКАБРЯ - За превышение должностных полномочий задержан бывший сотрудник АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан бывший заместитель руководителя следственного управления территориального департамента Кайырбеков Д., разыскиваемый столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу", - сообщили в пресс-службе АФМ РК.
В отношении него расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания города Нур-Султана.