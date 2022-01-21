В Алматы задержаны молодые люди, раздававшие оружие участникам январских беспорядков

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Установлено, что в период массовых беспорядков подозреваемые вынесли из оружейного магазина оружие и стали раздавать его собравшимся на Площади Республики. Личности подозреваемых были установлены сотрудниками управления криминальной полиции в ходе проведения оперативных мероприятий", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
Он уточнил, что парни были задержаны на территории одного из рынков города и в настоящее время находятся под стражей.
Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям", - цитирует замначальника ДП Polisia.kz.
Он уточнил, что процесс раздачи оружия участникам беспорядков попал в объектив камер очевидцев трагических событий. В последующем это видео было обнародовано посредством социальных сетей.
Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами. Я был за рулем белого Lexus", - рассказал один из подозреваемых.
Его соучастник отметил, что вооруженные ножами и автоматами люди в противогазах приказали им вынести оружие и отвезти его.
Мы ездили по городу на машине, подъехали к оружейному магазину, его уже на тот момент грабили. В нашу машину загрузили оружие и велели отвести на площадь", - сообщил третий задержанный.
Полицейские приступили к установлению личности координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных. Досудебное расследование проводится сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РК.