В Алматы задержаны молодые люди, раздававшие оружие участникам январских беспорядков

АЛМАТЫ. 20 ЯНВАРЯ - 14 января сотрудники криминальной полиции Енбекшиказахского РУП получили оперативное сообщение в отношении мужчины, принимавшем участие в беспорядках в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Источник также сообщил полицейским, что у жителя области есть спрятанное оружие, сообщает Polisia.kz

Данное сообщение зарегистрировано в полиции по статье 287 части 3 УК РК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

В рамках досудебного расследования был задержан 21-летний житель села Кызылжар. Он согласился сотрудничать со следствием и пояснил, что 6 января во время массовых беспорядков находился на территории Алматы и видел, как грабили оружейный магазин "Алпамыс". У магазина трое неизвестных передали ему две единицы оружия российского производства.

Так же на улице перед зданием магазина сельчанин собрал для себя множество патронов для нарезного, гладкоствольного оружия и пистолета. Оружие и боеприпасы он спрятал в двух местах предгорной местности.

В ходе проверки показаний на месте указанный арсенал был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства. Проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.