Крупный тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Жамбылской области

Фото: ДП Жамбылской области
ТАРАЗ. 6 МАЯ - При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Таразе обнаружен тайник с 20 единицами оружия, 3 гранатами, патронами, бронежилетами, шлемами, наколенниками и противогазами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Среди оружия были три автомата Калашникова, два пистолета Макарова, ружье марки "Сайга", гладкоствольные ружья, револьвер, травматические пистолеты, обрезы гладкоствольных ружей, перцовая, газовая и свето-шумовая гранаты, магазины от автомата и пистолетов, 363 патрона различного калибра, уточнили в пресс-службе ДП Жамбылской области.
На оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза.