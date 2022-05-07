Крупный тайник с оружием и боеприпасами обнаружен в Жамбылской области

АКТАУ. 6 МАЯ - В Мангистауской области мошенники придумали новый способ обманывать жителей региона. Людям предлагают выгодные автокредитования, из-за которых позже они лишаются машин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Таких пострадавших в Мангистауской области официально зарегистрировано 70 автовладельцев, сообщает " Лада ".

Мошенники предлагают гражданам за денежное вознаграждение в размере от 200 до 500 тысяч тенге оформить на них автокредит, обещая погасить его в кратчайшие сроки.

При этом жертва мошенничества сама передает автомобиль злоумышленнику, который оплачивает первоначальный взнос и ежемесячные платежи по кредиту, но это только первые месяцы. С получением автомошенник реализует его по заниженной цене и сразу же прекращает выплаты по кредиту.

В управление полиции города уже обратились 70 граждан.

Ход расследования взяла на контроль прокуратура Актау, даны указания о проведении необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.