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Массовая драка произошла в Павлодаре

27.05.2022, 12:46 10446
Массовая драка произошла в Павлодаре
Фото: Кадр с видео
ПАВЛОДАР. 27 МАЯ - В Павлодаре 26 мая около 4.00 возле одного из увеселительных заведений на улице Торайгырова произошла драка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На кадрах видео заметно, как дерутся молодые люди, информирует Polisia.kz
 

Приехав туда, разняв парней, полицейские выяснили все обстоятельства дела. Установлено, что конфликт произошел из-за ревности. Одна из девушек пришла в клуб с парнем, но она не учла, что здесь же находился и ее бывший молодой человек. Молодые люди зачинили драку, затем за каждого из оппонентов стали заступаться друзья. К счастью, серьезно в массовой драке никто не пострадал", - рассказал начальник местной полицейской службы УП города Павлодара Арман Каптаев. 

 
Также в полиции пояснили, что все участники конфликта установлены и доставлены в отдел полиции. Каждый участник драки привлечен к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства и за нарушение тишины по статьям 434 и 437 КоАП РК.

 

новости по теме

В Петропавловске "заминировали" ТРЦ

27.05.2022, 20:21 6361
В Петропавловске "заминировали" ТРЦ
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 27 МАЯ - Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре Dostyq Moll в Петропавловске, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Из здания торгового дома было эвакуировано около 700 человек. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование, сообщает Петропавловск.news.
 
В результате проведенных мероприятий сотрудниками специального подразделения взрывных устройств или других подозрительных предметов не обнаружено. 
 
В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лжетеррориста. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. 
 
Ранее житель СКО получил 2,5 года лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве.
 
В конце апреля заместитель генерального прокурора РК Асет Чиндалиев обратился к казахстанцам после участившихся ложных сообщений об актах терроризма.
 

В Туркестанской области замакима района подозревают в получении взятки

27.05.2022, 19:26 6596
ТУРКЕСТАН. 27 МАЯ - Антикоррупционной службой Туркестанской области начато досудебное расследование в отношении заместителя акима Тюлькубасского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Чиновника обвиняют в получении через пособника взятки в сумме 4 млн тенге от директора строительной компании за оказание содействия в признании победителем и заключение договора государственных закупок, сообщает Антикор.
 
Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания УП Туркестана.
 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

Журналист сообщил о задержании экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы

27.05.2022, 12:37 10886
Журналист сообщил о задержании экс-министра культуры и спорта Мухамедиулы
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Казахстанский журналист Михаил Козачков сообщил о задержании бывшего министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы сотрудниками Агентства по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Арыстанбек Мухамедиулы, бывший министр культуры и спорта, минувшую ночь провел в столичном изоляторе временного содержания. В четверг он вышел из больницы, успел доехать до дома, и уже оттуда его забрали сотрудники Антикора", - написал Козачков в своем Telegram-канале.

 
Он отметил, что его подозревают в хищении средств, выделенных на проведение международных выставок.

Ранее в Антикоре сообщили, что антикоррупционной службой по городу Нур-Султану проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира". Общая сумма договора, по информации агентства, составила 1,2 миллиарда тенге.    

Бывший министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы обратился к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором опроверг обвинения в свой адрес в незаконном присвоении денег.
 

Покушавшийся на убийство мужчины в Алматы получил 10 лет лишения свободы

27.05.2022, 12:09 11446
АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Осужденный за покушение на убийство мужчины в Алматы приговорен к 10 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы от 30.03.2022 года гражданин А. признан виновным за покушение на убийство с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также осужден гражданин К., помогавший спрятать пистолет, которому был назначен условный срок наказания на 3 года и 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры. 

 
Отмечается, что государственный обвинитель, не согласившись с чрезмерно мягким приговором в отношении лица, помогавшего скрыть следы особо тяжкого преступления, внес ходатайство о пересмотре приговора. 
 

Апелляционная инстанция поддержала позицию прокурора и приговорила гражданина К. к реальному отбыванию лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе. 

 
По данным Генеральной прокуратуры, летом прошлого года на территории Алматинского ДЕПО обнаружен мужчина с пулевыми ранениями.
 

По раскрытию резонансного дела действовала межведомственная оперативно-следственная группа под руководством Семиреченской транспортной прокуратуры. Принятыми мерами совместно с транспортной полицией в совершении дерзкого преступления был изобличен и задержан гражданин А.", - сообщили в ведомстве. 

 
Следствие установило, что преступник произвел в потерпевшего 4 выстрела, три из которых достигли цели. 
 

Преступный умысел, вызванный неприязненными отношениями, не осуществился только благодаря действиям потерпевшего, который смог увернуться от первого выстрела направленного в его голову", - пояснили в прокуратуре.

 

В Казахстане 4 из 5 преступников - безработные

27.05.2022, 11:14 12301
В Казахстане 4 из 5 преступников - безработные
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - В Казахстане за 4 месяца правонарушения совершили почти 20 тысяч человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Из 20 тысяч правонарушителей 18,5 тысячи составили граждане РК, 464 - граждане СНГ, 69 - граждане стран, не входящих в состав СНГ. В подавляющем большинстве случаев преступниками были мужчины (17,5 тысячи человек), женщин среди нарушителей всего 2,5 тысячи человек. 454 нарушителя были несовершеннолетними", - информирует finprom.kz. 

 
По данным аналитиков, 79,2%, или 15,8 тысячи правонарушителей, составили безработные. Их численность сократилась на 3,3% за год. Еще 1,4 тысячи нарушителей были рабочими, 381 человек - госслужащими, 339 человек - учащимися, 261 человек - частными предпринимателями.
 
Сообщается, что чаще всего за январь - апрель 2022 года в Казахстане преступники совершали правонарушения против собственности: 63,1% от общей численности, или 12,6 тысячи человек, на 3,2% меньше, чем годом ранее. 
 
В этом сегменте чаще всего попадались на кражах, мошенничестве, мелких хищениях, грабежах, присвоении или растрате вверенного чужого имущества, неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
 

Популярны" среди преступников также правонарушения против личности (1,7 тысячи человек, минус 6,6% за год) и транспортные уголовные правонарушения (1,4 тысячи человек, плюс 5,6%)", - отмечают эксперты. 

 
По данным аналитиков, за январь - апрель текущего года уголовные правонарушения в стране совершили 20 тысяч человек - на 1,9% меньше, чем годом ранее. В том числе 3,8 тысячи человек совершили уголовные проступки, 7,2 тысячи человек - преступления средней тяжести, 5,4 тысячи человек - тяжкие преступления, 3,1 тысячи человек - преступления небольшой тяжести, 459 человек - особо тяжкие преступления. 
 

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года на уголовных правонарушениях попались 20,4 тысячи человек, минус 25,6% за год", - подчеркнули они. 

 
В региональном разрезе больше всего преступников попалось на правонарушениях в Алматинской области: 2,4 тысячи человек - на 0,5% меньше, чем годом ранее. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматы (2,3 тысячи человек, минус 5,8%) и столица (1,7 тысячи человек, плюс 8,5%). 
 
Отмечается, что меньше всего преступников пришлось на Кызылординскую область: 436 человек против 466 человек годом ранее. 
 
Наибольший годовой рост численности преступников наблюдался в Северо-Казахстанской области (на 10,9%, до 801 человека), наибольшее сокращение - в Жамбылской области (на 15,2%, до 832 человек).
 

Житель СКО получил 2,5 года лишения свободы за ложное сообщение о взрывном устройстве

26.05.2022, 18:45 19516
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАЯ - В конце 2021 года, находясь в нетрезвом состоянии, 58-летний сельчанин позвонил в службу ДЧС и сообщил о взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, взрывоопасные предметы находились в одном из многоэтажных домов Петропавловска, сообщает Polisia.kz
 

Шутка" обернулась для лжетеррориста уголовной ответственностью. Задержали подозреваемого в селе Киялы Аккайынского района. Ранее он уже отбывал наказание за аналогичное преступление. 

 
Статьей 273 УК РК за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
 

В Карагандинской области преступники украли рельсов почти на 55 млн тенге

26.05.2022, 16:26 20956
В Карагандинской области преступники украли рельсов почти на 55 млн тенге
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 26 МАЯ - Транспортные полицейские задержали группу лиц, совершивших кражу рельсов длиной 222 метра в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В апреле текущего года группа лиц, используя спецтехнику, совершила кражу рельсов общей длинной 222 метра, предназначенных для укладки и последующей замены на перегоне станции "Жезказган-РЗД-1", - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

 
При этом повреждено 1600 метров железнодорожного полотна, сумма ущерба составила более 54 млн тенге, сообщили в транспортной полиции
 
Полицейские задержали четверых подозреваемых на станции "Караганда-Сортировочная". У них изъяты вещественные доказательства. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 188, часть 4 (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

 

Кражу на 10 млн тенге совершила преступная группа в Талдыкоргане

26.05.2022, 16:00 19626
ТАЛДЫКОРГАН. 26 МАЯ - В Талдыкоргане задержаны преступники, которые украли с местного завода свинцовые слитки на сумму 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции Алматинской области, подозреваемые выносили с территории завода свинцовые чушки, каждая из которых весила 33 килограмма, в течение нескольких месяцев. 
 
В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей. 
 

Часть похищенного, а это 52 слитка общим весом более 1,5 тонны, найдены в частном доме одного из задержанных. Предварительно установлено, что краденый свинец реализовывался в Алматы", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

 
По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188, часть 4, Уголовного кодекса РК (Кража в крупном размере).
 

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