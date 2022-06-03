Полицейские изъяли у жителя Риддера наркотики

РИДДЕР. 2 ИЮНЯ - В Риддере по подозрению в хранении наркотических средств был задержан 28-летний местный житель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе обыска квартиры мужчины на кухне изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, коробка с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета, электронные весы и полимерный пакет с порошкообразным веществом коричневого цвета, обмотанный черной изолентой", - информирует Polisia.kz.
Коме того, сообщается, что было обнаружено 4 полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом и пластиковая коробка с веществом буро-коричневого цвета со специфическим запахом.
Согласно заключению экспертизы, вещества, изъятые в ходе обыска, являются синтетическим наркотиком весом более 2 граммов и 16 граммов аналога психотропного вещества меткатинона. Также экспертиза показала, что вещество в картонной коробке - это высушенная марихуана весом 3 грамма. Вещество в пластмассовой коробке - смола каннабиса весом 6 граммов. В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщили в полиции.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).
Отмечается, что санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.