В Таразе пенсионер продал несуществующие кирпичи почти на 10 млн тенге

ТАРАЗ. 17 ИЮНЯ - В Таразе 64-летний местный житель подозревается в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным департамента полиции Жамбылской области, с заявлением о факте мошенничества обратились несколько жителей региона.
По словам потерпевших, некий мужчина в период с 2020 по 2021 год через платформу онлайн-объявлений, представляясь владельцем кирпичного завода и входя в доверие, брал заказ на изготовление кирпичей, а после получения денег не выходил на связь", - пояснили в полиции.
Сообщается, что пострадавшие заказали у мошенника в общей сложности более 400 000 кирпичей. Сумма причиненного материального ущерба составила около 9 400 000 тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 64-летний житель областного центра. Задержанный дал признательные показания. Все полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды", - проинформировали в департаменте.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Отмечается, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.