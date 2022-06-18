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В Таразе пенсионер продал несуществующие кирпичи почти на 10 млн тенге

17.06.2022, 10:33 19901
ТАРАЗ. 17 ИЮНЯ - В Таразе 64-летний местный житель подозревается в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным департамента полиции Жамбылской области, с заявлением о факте мошенничества обратились несколько жителей региона. 
 

По словам потерпевших, некий мужчина в период с 2020 по 2021 год через платформу онлайн-объявлений, представляясь владельцем кирпичного завода и входя в доверие, брал заказ на изготовление кирпичей, а после получения денег не выходил на связь", - пояснили в полиции. 

 
Сообщается, что пострадавшие заказали у мошенника в общей сложности более 400 000 кирпичей. Сумма причиненного материального ущерба составила около 9 400 000 тенге. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 64-летний житель областного центра. Задержанный дал признательные показания. Все полученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды", - проинформировали в департаменте. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Отмечается, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
 

новости по теме

В Жетысуской области пограничники задержали браконьера с корнями краснокнижного растения

18.06.2022, 18:25 1816
Фото: пресс-служба КНБ РК
ТАЛДЫКОРГНА. 18 ИЮНЯ - 13 июня пограничники в ходе несения службы по охране государственной границы в районе ущелья Сарканд Саркандского района Жетысуской области остановили автомашину "Ауди" под управлением гражданина Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При осмотре автомашины обнаружены корни краснокнижного растения рябчик бледноцветковый в количестве 33 штук, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
В настоящее время проводится досудебное расследование.
 
Рябчик бледноцветковый постановлением правительства РК от 31 октября 2006 года № 1034 внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений.
 

Полицейские Алматы задержали серийного автовора, участвовавшего в мародерстве в январе

18.06.2022, 12:29 6716
Полицейские Алматы задержали серийного автовора, участвовавшего в мародерстве в январе
Фото: пресс-служба департамента полиции Алматы
АЛМАТЫ. 18 ИЮНЯ - Следователи доказали 6 эпизодов краж зеркал с автомашин. Вещественные доказательства по всем эпизодам изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в совершении серии краж чужого имущества, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы. 
 

Им оказался 35-летний гражданин К. Кроме того, в ходе следствия было установлено, что фигурант во время массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 января похитил ружье марки BSA из одного из охотничьих магазинов. Оружие тоже обнаружено и изъято", - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков. 

 
В прошлом подозреваемый уже имел судимость за совершение аналогичных преступлений. По указанным фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. 
 

Почти $2 млн собрали организаторы финпирамиды TheFiniko с жителей Алматы

17.06.2022, 11:00 19056
Почти $2 млн собрали организаторы финпирамиды TheFiniko с жителей Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Досудебное расследование по факту руководства филиалом финансовой пирамиды TheFiniko проводится департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по городу Алматы при содействии прокуратуры города, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В отношении основателей Finiko с заявлениями обратились более 300 человек, суммы привлеченных средств - почти $1,8 млн и более 630 млн тенге", - сообщили в пресс-службе АФМ. 

 
Согласно заключению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, компания TheFiniko является симулятором, а участники, считая данную программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывают деньги. 
 

Сама компания не зарегистрирована ни на одной из мировых бирж. Арестовано трое лиц, устанавливается причастность других лиц к противоправной деятельности финансовой пирамиды", - добавили в пресс-службе ведомства.

 

За 8 месяцев в Казахстане выявлено 27 признаков картельных сговоров на госзакупках

17.06.2022, 10:25 19491
За 8 месяцев в Казахстане выявлено 27 признаков картельных сговоров на госзакупках
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Поисковая информационная система "Ормек", внедренная Агентством по защите развитию конкуренции в ноябре 2021 года, за 8 месяцев работы выявила 27 признаков картельных сговоров на госзакупках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В АЗРК уточнили, что по семнадцати признакам картельных сговоров начаты расследования в отношении 35 субъектов рынка, по 10 признакам в отношении 20 субъектов рынка анализируются материалы. 
 

К примеру, с помощью системы выявлено, что в 2019 году в конкурсах по семи закупкам на ремонт автомобильных дорог, заказчиками которых являются местные исполнительные органы, две компании совместно принимали участие и поочередно побеждали практически без снижения цены, создавая друг другу мнимую конкуренцию. Экономия на закупках составила 0,010%", - рассказали в пресс-службе ведомства. 

 
В АЗРК отметили, что признаки картельного сговора также подтверждаются обстоятельствами, что эти предприятия выступили друг для друга подрядчиками и субподрядчиками по исполнению договоров государственных закупок. 
 
В настоящее время материалы расследования направлены в правоохранительные органы.
 

Под видом растворителя в Кыргызстан пытались вывезти 34 тонны бензина

16.06.2022, 18:05 27466
Под видом растворителя в Кыргызстан пытались вывезти 34 тонны бензина
Фото: КГД МФ РК
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Пресечена попытка вывоза из страны в Кыргызскую Республику 34 тонн незаявленного в товаросопроводительных документах бензина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

4 июня 2022 года при пересечении казахстанско-кыргызской границы через автомобильный пункт пропуска "Айша-биби" задержано грузовое автотранспортное средство, перевозившее бензин марки АИ-92 под видом растворителя",- сообщает Комитет государственных доходов МФ РК.

 
По предварительным данным, общая стоимость перевозимого бензина составляет порядка 6 млн тенге.
 
При этом в целях сокрытия перевозимого груза отправителем оформлены товаросопроводительные документы на перевозку растворителя на сумму 2,1 млн тенге.
 

По результатам физико-химических исследований, проведенных центральной таможенной лабораторией Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, подтвердился факт перевозки бензина марки АИ-92 под видом растворителя", - рассказали в ведомстве.

 
По данному факту будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Ранее глава Минэнерго РК сообщил, что проблему несанкционированного вывоза ГСМ планируется решить через усиление мер контроля.
 

В Петропавловске пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкоголя

16.06.2022, 10:45 31351
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 ИЮНЯ - Деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции кустарным способом в антисанитарных условиях пресечена территориальным департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области, сообщили в пресс-службе АФМ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Житель города Петропавловска в одном из гаражных кооперативов в центре города изготавливал и реализовывал населению суррогат. В ходе проведенного обыска складских помещений обнаружено и изъято свыше 8000 единиц алкогольной продукции с признаками подделки учётно-контрольных марок и порядка 600 пластиковых пятилитровых емкостей со спиртосодержащей жидкостью, а также пустая тара, крышки, концентрат ароматизатора и специальное устройство для розлива суррогата", - проинформировали в ведомстве. 

 
По данному факту начато досудебное расследование.
 

Агентство по финансовому мониторингу продолжит активную работу по выявлению и пресечению преступлений, наносящих непоправимый вред здоровью граждан страны", - отметили в пресс-службе.

 

В Шымкенте задержаны подозреваемые в краже оружия во время январских беспорядков

16.06.2022, 09:51 32246
В Шымкенте задержаны подозреваемые в краже оружия во время январских беспорядков
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 16 ИЮНЯ - Полицейские Шымкента задержали подозреваемых в похищении оружия во время массовых беспорядков в Алматы. Об этом рассказал начальник следственного управления городского ДП Даулеткелди Абдраманов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил спикер, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, которые похитили оружие из магазина в Алматы в период январских событий. Установлено, что двое из них жили в арендованной квартире в южной столице, а третий гостил у своих старых друзей. Оружейный магазин находился на первом этаже жилого дома, и молодые мужчины, воспользовавшись ситуацией, решили наживиться на краже, сообщает Polisia.kz
 
Они взяли из магазина все, что попало под руку, и с целью скрыться выехали в Шымкент. Два охотничьих карабина "Сайга" и 70 патронов парни успели продать скупщикам, которые также задержаны оперативниками. А винтовку для тира один из похитителей оставил у себя.
 

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 291 УК РК "Хищение оружия". Все трое подозреваемых являются жителями Туркестанской области. Сейчас они находятся под стражей", - добавил Абдраманов.

 
Главный следователь департамента также отметил, что полиция продолжает оперативно-розыскную работу по установлению похищенного во время январских беспорядков оружия. Напомним, что добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений.
 

Директор филиала "Казтеміртранса" подозревается в коррупции

16.06.2022, 09:13 31571
Директор филиала "Казтеміртранса" подозревается в коррупции
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 16 ИЮНЯ - Антикоррупционной службой по Костанайской области изобличен директор Костанайского филиала АО "Казтеміртранс" в получении на систематической основе взяток от предпринимателей области за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов, сообщили в Антикоре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей". Итоговое решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет принято судом. Иная информация в интересах следствия, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит", - проинформировали в ведомстве.

 

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