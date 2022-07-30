КОКШЕТАУ. 29 ИЮЛЯ - В Кокшетау менеджер банка похитил деньги клиента и проиграл их на ставках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, 26 июля в управление полиции города Кокшетау с заявлением о пропаже денежных средств, находившихся на счету одного из банков, обратился 52-летний горожанин. По словам мужчины, злоумышленники завладели крупной суммой в размере 310 тысяч тенге, при этом каких-либо звонков от мошенников не поступало, и заявитель не переводил указанные деньги ни на какие счета.
В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия Anti-fraud сотрудниками отдела криминальной полиции УП города Кокшетау была установлена причастность к данному преступлению 19-летнего менеджера банка, к которому несколькими днями ранее обращался заявитель. По словам задержанного, 14 июля он обслуживал клиента, который обратился по вопросу оформления кредита. Воспользовавшись служебным положением, молодой человек путем манипуляций в банковской информационной системе перечислил на своей счет в букмекерской конторе 310 тысяч тенге, находившихся на личном счете клиента. В последующем похищенные деньги менеджер поставил на ставки, однако в результате все проиграл", - проинформировали в полиции.
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по статье 188, часть 1, УК РК "Кража". Свою вину задержанный полностью признал, расследование уголовного дела продолжается.