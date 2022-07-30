В Костанайской области похитили субсидии на 96 млн тенге

Фото: pexels.com
КОСТАНАЙ. 29 ИЮЛЯ - Уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств в виде субсидий в агропромышленном комплексе окончено в Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет, сообщает Агентство по финмониторингу РК.
В феврале 2021 года директор ТОО "Агропром Тrade 2030" заключил с главами и должностными лицами сельхозтоваропроизводителями Костанайской области договоры купли-продажи субсидируемых семян картофеля. Затем на основании указанных договоров в управление сельского хозяйства акимата Костанайской области были поданы переводные заявки об оплате в "Агропром Тrade 2030" причитающихся субсидий на возмещение затрат при приобретении семян картофеля", - говорится в сообщении.
Установлено, что фактические данные сельхозтоваропроизводители не приобретали семян у данного ТОО, и н езанимались выращиванием картофеля.
Кроме того, некоторые ТОО являлись бездействующими хозяйствами, а крестьянские хозяйства занимаются только уборкой пшеницы.
За предоставление своих ЭЦП и утверждение договоров купли-продажи фигуранты обещали фермерам вознаграждение. Но после получения субсидий в размере 1,5 млн тенге, вознаграждение получил только глава одного крестьянского хозяйства.
По вышеуказанным фактам за июнь - июль 2021 года возбуждено 5 уголовных дел с общим выявленным ущербом, причиненным государству, в размере 96 млн тенге. Судом директор ТОО "Агропром Тrade 2030" признан виновным. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с занятием материально-ответственных и руководящих должностей в коммерческих и государственных организациях сроком на шесть лет", - рассказали в АФМ.
Отбывание наказания в виде лишения свободы назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.