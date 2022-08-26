В Алматы задержан серийный квартирный мошенник

АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - В Алматы задержан 48-летний мошенник, который сдавал в аренду несуществующие квартиры, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, аферисту удалось обмануть 9 человек.
История была у всех абсолютно одинаковой. Попытавшись арендовать квартиры, искали объявления на популярном интернет-сервисе. Увидев цены "ниже рыночных", звонили по объявлению. Единственным условием "арендодателя" было внесение задатка либо оплата полной суммы за проживание. Оправдывая свои действия тем, что клиентов очень много и квартира достанется тому, кто первым внесет деньги. Сразу после получения денег предприимчивый гражданин переставал выходить на связь и менял номер мобильного", - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
По факту мошенничества зарегистрировано уголовное дело. Общая сумма ущерба составляет 530 тысяч тенге.
На период следствия в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его водворили в изолятор временного содержания. Проводятся дополнительные следственные мероприятия", - добавил Куатбек Науатов.