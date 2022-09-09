В Алматы задержали взломщиков терминала

Фото: скриншот из видео Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержаны трое подозреваемых, похитивших более 1,5 млн тенге из терминала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, из платежного устройства, расположенного внутри одной из аптек на проспекте Райымбека, злоумышленники путем незаконного проникновения и взлома похитили денежные средства на сумму 1 миллион 725 тысяч тенге.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое мужчин, причастных к данному преступлению. Они 1975, 1986 и 1982 годов рождения. Подозреваемые признались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 188, часть 3, УК РК. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений", - проинформировал заместитель начальника управления полиции Жетысуского района Асхат Давлетьяров.