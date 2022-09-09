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В Алматы задержали взломщиков терминала

08.09.2022, 09:08 32746
В Алматы задержали взломщиков терминала
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержаны трое подозреваемых, похитивших более 1,5 млн тенге из терминала, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Polisia.kz, из платежного устройства, расположенного внутри одной из аптек на проспекте Райымбека, злоумышленники путем незаконного проникновения и взлома похитили денежные средства на сумму 1 миллион 725 тысяч тенге. 
 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое мужчин, причастных к данному преступлению. Они 1975, 1986 и 1982 годов рождения. Подозреваемые признались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 188, часть 3, УК РК. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений", - проинформировал заместитель начальника управления полиции Жетысуского района Асхат Давлетьяров.


 

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Промышлявшего контрабандой наркотиков дилера осудили на 16 лет в Нур-Султане

09.09.2022, 13:24 1991
Промышлявшего контрабандой наркотиков дилера осудили на 16 лет в Нур-Султане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Наркосбытчика, задержанного при спецоперации по ликвидации преступной группы, промышлявшей контрабандной поставкой наркотических средств и их реализацией, осудили на 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Спецоперация по предотвращению деятельности лиц, поставлявших и распространявших наркотические средства в Казахстане, была проведена в Нур-Султане и Алматы Агентством по финансовому мониторингу совместно с Комитетом национальной безопасности.
 

Преступников задержали в момент получения очередной международной посылки, упакованной в корма для домашних животных. Общий вес наркотиков составил более 7 килограммов марихуаны и мефедрона. По решению суда изъятые наркотические вещества уничтожены", - сообщает АФМ.

 
 

Пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин

09.09.2022, 12:40 5726
Пьяный житель Павлодара избил 4-летнюю девочку и двух женщин
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 9 СЕНТЯБРЯ - Павлодарец избил 4-летнюю девочку, беременную жену и тещу. Ребенок госпитализирован, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию с заявлением обратилась 42-летняя жительница города Павлодара. Беременная женщина сообщила о ночном нападении ее сожителя. 
 
По словам потерпевшей, вернувшись домой в алкогольном опьянении, сожитель беспричинно нанес ей телесные повреждения, затем и ее маме. В результате толчка женщина ударилась головой об ванну. Ребенка он поднял на уровне своего роста и бросил, девочка сильно ударилась головой об пол, сообщает Polisia.kz
 
В отношении сожителя проводится досудебное расследование по части 1 статьи 106 УК Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). 
 
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, пьяный кызылординец до смерти избил супругу. 
 

В СКО у фермера пытались украсть 12 тонн зерна

09.09.2022, 12:07 6441
Фото: ПетропавловскNews
ПЕТРОПАВЛОВСК. 9 СЕНТЯБРЯ - Полицейские пресекли кражу более 12 тонн пшеницы нового урожая у хлебороба в Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Есильском районе Северо-Казахстанской области полицейские на проселке заметили следы КамАЗа, уводящие в лес. Стражи порядка, с которыми были и работники близлежащего ТОО, проверили след и обнаружили за деревьями выгруженное на траву зерно нового урожая. Прибывшая по вызову следственно-оперативная группа установила причастность 39-летнего работника предприятия", - сообщи в ДП Северо-Казахстанской области.

 
Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 188 Уголовного кодекса РК "Кража".
 
С места происшествия изъято и возвращено владельцу 12 тонн 260 килограммов пшеницы на сумму свыше 1,4 миллиона тенге, информирует портал "ПетропавловскNews".
 

В области Жетiсу водитель насмерть сбил мужчину и попытался скрыться

09.09.2022, 10:31 7661
В области Жетiсу водитель насмерть сбил мужчину и попытался скрыться
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Во вторник, 6 сентября, в Кербулакском районе на обочине республиканской автодороги Алматы - Оскемен обнаружили тело 46-летнего мужчины, сбитого насмерть неизвестной автомашиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Оперативникам районной криминальной полиции совместно с сотрудниками областного розыскного отдела удалось в течение двух дней установить водителя, скрывшегося с места ДТП, информирует Polisia.kz.
 
На месте происшествия криминалисты обнаружили частицы и фрагменты кузова от автомашины Volkswagen Golf серого цвета, что помогло установить подозреваемого.
 

Разыскиваемую автомашину с явными признаками ДТП, то есть с имеющимися техническими повреждениями, обнаружили в поселке Шенгельды соседней, Алматинской области. 34-летний владелец иномарки не стал отрицать свою причастность к смертельному наезду на пешехода. Сейчас задержанный мужчина водворен под стражу", - сообщил командир батальона патрульной полиции ДП области Жетісу Каирбек Канатбеков.

 

В Алматинской области нашли тайник с похищенным во время январских беспорядков оружием

09.09.2022, 09:38 8581
В Алматинской области нашли тайник с похищенным во время январских беспорядков оружием
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Сотрудниками учреждения № 57 ДУИС по Алматинской области и области Жетiсу была проведена оперативная работа по выявлению местонахождения оружия и боеприпасов, похищенных в ходе массовых беспорядков в январе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, в ходе осмотра местности сотрудниками УИС совместно с УП города Талдыкоргана и СОГ Ескельдинского района под камнем возле остановки в поселке Жастар Ескельдинского района был обнаружен пистолет Макарова с магазином без патронов. 
 

Благодаря бдительности наших сотрудников была проведена слаженная и оперативная работа совместно с сотрудниками УП города Талдыкоргана", - отметил начальник ДУИС Иглик Хасенов. 

 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований и возбуждено уголовное дело по статье 287, часть 3, УК РК.
 
Напомним, более 2 тысяч единиц похищенного во время беспорядков оружия разыскивают в Казахстане.
 

В Жамбылской области полицейские изъяли более 32 кг наркотиков

08.09.2022, 19:42 21661
ТАРАЗ. 8 СЕНТЯБРЯ - С 5 по 9 сентября на территории Жамбылской области проводится республиканское ОПМ "Дермек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За три дня сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области выявлено 33 факта наркоправонарушений, 5 из них - уголовных, сообщает Polisia.kz
 
Всего из незаконного оборота в регионе изъято более 32 кг различных наркотических веществ. 
 
В ходе проверки завода, расположенного на территории области, изъято 4 тонны 112 кг прекурсора - серной кислоты, который является составным компонентом при производстве тяжелых видов наркотиков. 
 
Всего в период ОПМ "Дермек" проверено по области 30 аптек, две поликлиники, три лечебных учреждения, одна организация и завод. Работа в данном направлении продолжается.
 

В Уральске полицейские изъяли более 27 тысяч таблеток трамадола

08.09.2022, 18:46 22736
В Уральске полицейские изъяли более 27 тысяч таблеток трамадола
УРАЛЬСК. 8 СЕНТЯБРЯ - Промежуточные итоги ОПМ "Дармек", направленного на выявление правонарушений в сфере оборота наркотических средств, озвучили в департаменте полиции ЗКО, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В квартире одного из жителей Уральска в ходе обысков изъято более 18 тысяч таблеток трамадола, 99 флаконов тропикамеда и 87 флаконов медакса, сообщает Polisia.kz
 
Всего в ходе проведения профилактических мероприятий "Дармек" из незаконного оборота изъято 27 055 таблеток препарата "трамадол", 242 флаконов тропикамида и более 5 тонн прекурсоров (серной кислоты). 
 
Сотрудники полиции проверили четыре аптеки, склад, девять лечебных учреждении и одно промышленное предприятие. В ходе проверки выявлено три уголовных и 12 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
 

Бутафорская полицейская машина задержана в Алматы

08.09.2022, 14:22 27816
Бутафорская полицейская машина задержана в Алматы
Фото: Polisia.kz.
АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - В городе Алматы задержана бутафорская полицейская машина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Разбирательство установило, что "постаралась" администрация одной из кинокартин, по сценарию которой предусмотрен эпизод с патрульной полицией. Она решила создать точную копию служебного автотранспорта полиции, даже не задумавшись о том, что эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность", - информирует Polisia.kz

 
Сообщается, что машина водворена на специализированную штрафную стоянку. 
 

К ее "авторам" приняты меры в соответствии с законодательством", - отметил первый заместитель начальник департамента полиции города Алматы Нурлан Алмасбеков.


 

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