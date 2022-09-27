Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау

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ТАЛДЫКОРГАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Ревнивый сельчанин насмерть забил женщину в одном из крестьянских хозяйств близ села Жанаталап в Каратальском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ночь с 25 на 26 сентября на территории фермы обнаружено тело 35-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Потерпевшая вместе со своим 47-летним гражданским супругом работала на местного предпринимателя и присматривала за его скотом.

Выяснилось, что пара накануне принимала гостей, после отъезда которых между ними возникла ссора. Мужчина, приревновав женщину к одному из гостей, жестоко ее избил. В итоге потерпевшая от побоев скончалась на месте происшествия, сообщает Polisia.kz

Супруг потерпевшей задержан и помещен под стражу. Расследование по факту проводится согласно статье 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Аналогичный факт днем ранее произошел в соседнем Ескельдинском районе, где в одном из частных домов села Карабулак обнаружили тело 34-летней женщины.

Установлено, что женщина также скончалась от побоев своего 45-летнего супруга.

В своих показаниях задержанный заявил, что супруга якобы начала злоупотреблять алкоголем и перестала смотреть за домом. Между супругами вспыхнула ссора, которая переросла в избиение женщины. Расследование также проводится по статье 106 УК РК.

В целом с начала года полицией региона выявлено и наказано 563 семейных дебошира, 97 из которых были подвергнуты адмаресту. 15 женщинам вместе с 34 детьми, пострадавшим от действий собственных супругов, была оказана помощь в реабилитационном центре Талдыкоргана.