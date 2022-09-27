Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Кокшетау

Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 26 СЕНТЯБРЯ - Закладчика марихуаны и гашиша задержали и водворили в изолятор временного содержания в Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За домом, возле которого был задержан злоумышленник, обнаружены 5 zip-пакетиков в изоляционной ленте с 5 граммами марихуаны. При обыске автомашины Mercedes, принадлежащей задержанному, изъяты еще 32 zip-пакетика в изоляционной ленте синего и красного цветов с аналогичным содержанием. А в арендованной квартире, где проживал фигурант, обнаружены 155 приготовленных закладок с гашишем и марихуаной. Здесь же изъяты пара электронных весов, упаковочные пакетики zip-lock и изоленты, - сообщает Polisia.kz.
Всего у закладчика изъяли 477 граммов марихуаны, 106 граммов гашиша, а также почти 4 грамма стеблей конопли.
По факту ведется досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные хранение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов с использованием электронных и информационных ресурсов".
До получения результатов экспертизы подозреваемый находился под подпиской о невыезде. 25 сентября подозреваемый водворен в ИВС.