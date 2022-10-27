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Антикорр Алматы допросил Бабакумарова по делу о крупном хищении

26.10.2022, 20:35 11241
Алматы. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент антикоррупционной службы Алматы завершил следствие в отношении бывшего руководителя городского управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге.
 
В настоящее время участники уголовного процесса знакомятся с материалами дела, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
 

Бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы", - заявили в Антикоре.

 
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 

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Вооруженные вымогатели угрожали расправой предпринимателю в Шымкенте

27.10.2022, 11:07 536
Вооруженные вымогатели угрожали расправой предпринимателю в Шымкенте
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Преступная группа, промышлявшая вымогательством, задержана в Шымкенте.
 
В департамент полиции с заявлением о вымогательстве со стороны двух граждан обратился частный предприниматель. Злоумышленники, угрожая ему расправой, забрали автомашину Toyota Camry 70, сообщает Polisia.kz.
 
Заявление зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК "Вымогательство".
 
В течение нескольких суток оперативники установили личности подозреваемых в вымогательстве.
 

Оба жители города, один из которых ранее неоднократно судимый. Сотрудники УБОП задержали его по месту жительства. А подельника взяли в одной из гостиниц. У них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патроном и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry 70 и дорогостоящий телефон", - рассказали в полиции.

 
Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование.
 
Также полицейскими установлено, что задержанные путем самоуправства в начале октября завладели дорогостоящим телефоном жителя Шымкента, чье заявление зарегистрировали ранее в Енбекшинском РУП. Оперативники проверяют причастность этой преступной группы и к другим аналогичным преступлениям.
 

Осуждены бывшие руководители ПНХЗ

27.10.2022, 09:05 2191
Осуждены бывшие руководители ПНХЗ
Павлодар. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 города Павлодара было рассмотрено дело в отношении бывших руководителей ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" (ПНХЗ) по факту мошенничества в особо крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями.
 
Судом установлено, что в период с 2017 по февраль 2022 года включительно подсудимые путем мошенничества, а также злоупотребления должностными полномочиями, действуя с прямым умыслом в целях извлечения выгод для себя, вопреки интересам предприятия, причинили ущерб государству в лице ТОО "ПНХЗ" на сумму 753 189 541 тенге.
 
Уголовное дело поступило в суд с процессуальным соглашением в форме сделки о признании вины. Поэтому дело было в согласительном производстве, все участники были согласны с условиями процессуального соглашения.
 
Подсудимые полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном и полностью возместили ущерб.
 
По итогам рассмотрения процессуального соглашения судом был вынесен обвинительный приговор с назначением подсудимым наказания.
 
А. признан виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в финансовых и коммерческих организациях сроком на 10 лет.
 
Д. и А. признаны виновными по пункту 3 части 4 статьи 361 УК (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и приговорены к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления и других госструктурах.
 
В отношении каждого осужденного установлен пробационный контроль. Приговор в законную силу не вступил.
 

Масимову и его заместителю продлили арест

26.10.2022, 21:58 10051
Масимову и его заместителю продлили арест
Фото: www.inform.kz
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшему главе Комитета национальной безопасности Кариму Масимову и бывшему заместителю председателя Комитета нацбезопасности Ануару Садыкулову продлили сроки ареста.
 

Сроки нахождения под стражей Масимова и Садыкулова продлены следственным судом до 6 декабря 2022 года, Ергожина - до 13 декабря, Осипова - до 22 декабря", - сообщает КНБ.

 
Ранее сообщалось, что Комитет национальной безопасности РК завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства комитета Карима Масимова и его заместителей Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина, Марата Осипова, а также двух должностных лиц.
 
Действия Масимова и Садыкулова квалифицированы по статьям 175, часть 1 (Государственная измена), 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3, Уголовного кодекса (Превышение власти и должностных полномочий)", - сообщили в КНБ. Ергожин обвиняется по статьям 179, часть 3 (Насильственный захват власти), и 362, часть 4, пункт 3, УК (Превышение власти и должностных полномочий); Осипов - по статье 362, часть 3, УК (Превышение власти и должностных полномочий); Акипов и Бекмурат проходят по статье 362, часть 1, УК (Превышение власти и должностных полномочий). В настоящее время подозреваемые знакомятся с материалами дела.
 
Напомним, 8 января стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене.
 
Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.
 

Группа рэкетиров задержана в Кызылординской области

26.10.2022, 20:22 12131
Группа рэкетиров задержана в Кызылординской области
Фото: pixabay.com
Кызылорда. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Комитета национальной безопасности Кызылординской области задержал 12 членов преступной группы, занимавшихся вымогательством и наркобизнесом, сообщается на сайте областного департамента.
 
По данным КНБ, участники организованной преступной группы вымогали у предпринимателей и других граждан деньги и имущество. С санкции суда подозреваемые арестованы на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
 

Если имеются граждане либо предприниматели, подвергавшиеся вымогательству либо иным видам притеснений со стороны организованной преступной группы, просим обратиться в ДКНБ по Кызылординской области и города Байконыра", - сообщили в департаменте.

 

Бывшего руководителя аппарата акима Актобе осудили за мошенничество

26.10.2022, 16:32 15311
Бывшего руководителя аппарата акима Актобе осудили за мошенничество
Фото: pexels.com
Актобе. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Судом № 2 Актобе рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего руководителя аппарата акима Актобе, обвиняемого в совершении мошенничества (статья 190, часть 3, пункт 2) УК).
 
Судом установлено, что подсудимый, используя свое служебное положение, с апреля по август 2020 года под предлогом предоставления земельного участка своему знакомому ввел его в заблуждение и получил от последнего денежные средства на общую сумму 1 383 915 тенге.
 

Суд признал К. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - проинформировали в пресс-службе суда № 2 города Актобе.

 
Приговор суда не вступил в законную силу.
 

Двух наркосбытчиков с крупной партией "синтетики" задержали в Костанае

26.10.2022, 15:13 17171
Двух наркосбытчиков с крупной партией "синтетики" задержали в Костанае
Фото: Polisia.kz
Костанай. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Костанайские полицейские изъяли почти 0,5 килограмма синтетических наркотиков у двух жителей города.
 

20 октября на парковочной стоянке одного из торговых домов задержаны два жителя города в возрасте 27 и 29 лет. У молодых людей изъят сверток, внутри которого находилось вещество бежевого цвета со специфическим запахом", - сообщает Polisia.kz.

 
Общий вес наркотика составил 496,6 грамма, что относится к особо крупному размеру.
 

Согласно проведенной экспертизе вещество является синтетическим наркотическим веществом. Предположительно, его хранили с целью дальнейшего распространения. В отношении указанных лиц избирается мера пресечения", - пояснил старший оперуполномоченный УПН ДП Костанайской области Лев Квасенко.

 
В ДП подчеркнули, что с начала года области изъято свыше 178 кг различных наркотических средств, в том числе более 555 граммов героина, 18 килограммов гашиша и свыше 1,6 килограмма синтетических наркотиков.

Ранее КНБ РК сообщило, что в Казахстане за 10 месяцев ликвидированы 11 международных каналов наркотрафика.
 

В Казахстане выросло число уголовных дел, заведенных на несовершеннолетних

26.10.2022, 13:12 19271
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам января-сентября текущего года в стране насчитывалось 1,1 тысячи несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, - на 2,1% больше, чем годом ранее.
 
Среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, оказалось 78 девушек и девочек.
 

539 преступников - учащиеся, еще 510 - неработающие и неучащиеся. 336 подростков совершили групповые правонарушения, в том числе 158 человек - с участием взрослых. 71 подросток из общего числа уже ранее совершал правонарушения", - информирует Ranking.kz.

 
Уточняется, что в аналогичном периоде прошлого года численность несовершеннолетних нарушителей демонстрировала сокращение на 23,3% за год, до 1 тысячи человек.
 
В региональном разрезе больше всего несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, насчитывалось в Алматинской области: 118 человек - сразу на 32,6% больше, чем годом ранее. В тройку антилидеров также вошли Жамбылская (97 человек, плюс 70,2%) и Туркестанская (92 человек, минус 24% за год) области.
 
Меньше всего несовершеннолетних преступников зарегистрировали в Жетысуской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях.
 

Сразу 43,7% несовершеннолетних правонарушителей попались на кражах: 468 человек - на 7,1% больше, чем годом ранее. Среди других часто совершаемых подростками преступлений оказались грабежи (120 человек, плюс 23,7% за год), а также случаи хулиганства (79 человек, минус 22,5%), мошенничества (58 человек, плюс 7,4% за год) и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (47 человек, минус 2,1%)", - рассказали аналитики.

 

Контрабанда ювелирных изделий из Турции на 560 миллионов тенге пресечена в столичном аэропорту

26.10.2022, 10:05 20446
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В столичном международном аэропорту задержан гражданин, который пытался ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 килограммов, информирует Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
 
Согласно заключению специалистов, общая таможенная стоимость незадекларированных "ювелирных изделий" превысила 560 млн тенге.
 

Данный факт противоречит правилам перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров, в том числе ограниченных к перемещению через таможенную границу товаров, вещей и ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения", - пояснили в АФМ.

 
Уголовное дело по факту экономической контрабанды направлено в суд.
 

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