Директор дома престарелых в Абае оштрафован на 2 миллиона за попытку хищения пенсий постояльцев

Фото: Polisia.kz

Талдыкорган. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Тайник с оружием близ горного перевала Мукыры в Коксуском районе в Жетысуской области полицейские.

Тайник с оружием находился близ местного кладбища. На месте были обнаружены и изъяты два нарезных карабина и более 300 патронов различного калибра, а также бронежилеты, сообщает Polisia.kz

При проверке по специальной базе данных установлено, что обнаруженные карабины и боеприпасы были похищены в одном из ружейных магазинов в Алматы во время январских событий.

По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 287 части 3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).

Расследование находится в производстве областного следственного управления. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу.