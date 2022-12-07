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В полиции раскрыли подробности гибели начальника участка ТЭЦ Экибастуза

06.12.2022, 11:45 22201
В полиции раскрыли подробности гибели начальника участка ТЭЦ Экибастуза
Фото: Polisia.kz
Начальник участка теплоэлектроцентрали Экибастуза скончался после ссоры с супругой
Экибастуз. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По информации полиции, начальник участка теплоэлектроцентрали Экибастуза скончался после ссоры с супругой.

По предварительным данным, обстоятельства произошли в гараже погибшего после ссоры со своей супругой. Назначен ряд экспертиз, по результатам будет принято решение", - рассказали в полиции.


Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования в управлении полиции Экибастуза, проводится досудебное расследование.

Также сообщается, что по факту распространения внутреннего документа полиции департаментом полиции Павлодарской области проводится служебная проверка.

Напомним, 4 декабря в салоне автомобиля нашли мертвым начальника участка ТЭЦ Экибастуза.
 

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В Шымкенте прокуроры пресекли незаконный заработок в 303 700 евро на закупе риса

06.12.2022, 21:13 11496
На сегодня 253 700 евро вернулись в Казахстан
Шымкент. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания из Шымкента заключила договор с компанией из Узбекистана о покупке партии белого риса на 1 млн 700 тысяч евро. В итоге в Шымкент завезли рис на 1 млн 400 тысяч евро.

К делу подключились прокуроры Шымкента, сообщает vera.kz.

По словам старшего помощника прокурора Шымкента Улана Орманова, 303 700 евро были переведены в Узбекистан, но в Казахстан не вернулись ни в виде риса, ни в виде денег. В рамках уголовного дела был проведен ряд следственных действий. На сегодня из 303 700 евро 253 700 евро поступили в Казахстан. Остальная сумма - 50 000 евро должна поступить в ближайшие дни.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 235 "Невыполнение требований репатриации национальной или иностранной валюты". Подозреваемым по делу пока никто не признан. Названия компаний в интересах следствия не разглашаются.
 

Родителям талгарского лжетеррориста грозит крупный штраф

06.12.2022, 19:35 13306
Родителям талгарского лжетеррориста грозит крупный штраф
Фото: Polisia.kz
За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 14,5 млн тенге
Конаев. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции изобличили несовершеннолетнего лжетеррориста в Алматинской области, сообщает Polisia.kz.

Напомним, 30 ноября в дежурную часть управления полиции Талгарского района поступила информация о заложенной бомбе в одном из колледжей Талгара.

На место происшествия были вызваны саперы, кинологи и другие специалисты, которые осмотрели все помещения. Информация не подтвердилась. Правонарушение было зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

В ходе оперативно-розыскных работ сотрудники УПЭ ДП совместно с ДКНБ по Алматинской области установили личность подозреваемого. Им оказался 13-летний местный житель.

В настоящее время следователями в присутствии законных представителей и психологов с участием несовершеннолетнего проводятся все необходимые следственные действия.

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП (на сегодняшний день это 14,5 млн тенге), либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
 

Дикому Арману продлили арест

06.12.2022, 17:00 15711
Дикому Арману продлили арест
Фото: Depositphotos
Арест продлен до 7 января 2023 года
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Арману Джумагельдиеву продлили срок ареста до 7 января 2023 года.

По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 6 декабря 2022 года, постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении Д. до 12 месяцев, то есть до 7 января 2023 года", - говорится в сообщении Алматинского горсуда.


Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Дикий Арман и Кайрат Кудайберген не попадут под амнистию.

Напомним, Арман Джумагельдиев проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия.
 

Похищенное во время беспорядков ружье изъяли у жителя Алматинской области

06.12.2022, 16:36 16471
Похищенное во время беспорядков ружье изъяли у жителя Алматинской области
Фото: Polisia.kz
По факту возбуждено уголовное дело
Конаев. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - У жителя Алматинской области изъяли ружье из салона автомашины. Оружие было похищено во время январских беспорядков.

5 декабря в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УПЭ ДП Алматинской области в селе КазЦИК Илийского района задержан 29-летний местный житель. В ходе обыска салона автомашины задержанного изъято огнестрельное ружье Mannlicher. Отметим, что оно числится в списках похищенного из оружейного магазина в Алматы", - сообщает Polisia.kz.


По факту возбуждено уголовное дело по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств"

Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, сообщили в областной полиции.
 

В Атырау извращенец пытался изнасиловать 13-летнюю девочку

06.12.2022, 15:39 17021
Начато расследование по факту покушения на изнасилование
Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау микрорайоне Авангард извращенец пытался изнасиловать 13-летнюю девочку-подростка, сообщает пресс-служба департамента полиции Атырауской области.

По данным портала "Мой город", инцидент произошел шестого декабря.

Сообщается, что подозреваемый сначала угнал Reno Duster, затем скрылся во дворе многоэтажек и пытался изнасиловать 13-летнюю девочку-подростка.

Патрульные задержали его при попытке совершения преступления. Начато расследование по факту покушения на изнасилование.

Иную информацию в интересах следствия полицейские раскрывать не стали.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса приговорен к 17 годам тюрьмы за изнасилование девочки.
 

В Уральске несовершеннолетнюю девушку вовлекли в занятие проституцией

05.12.2022, 19:25 40861
Подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 10-15 тысяч тенге
Уральск. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управление по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО провело рейды по саунам и съемным квартирам Уральска. В результате проведенных мероприятий были задержаны две жительницы города, занимавшиеся сводничеством и вовлечением в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней, сообщает Polisia.kz.

В одной из саун Уральска 46-летняя женщина представляла для интимного обслуживания двух женщин 39 и 37 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 309, часть 1, УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".

Также установлено, что в одной из съемных квартир 53-летняя женщина привлекла к занятию проституцией 17-летнюю девушку. Подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере 10-15 тысяч тенге.

Начато досудебное расследование по статье 134, часть 1, УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией".

 

В Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы

05.12.2022, 17:15 42936
В Акмолинской области похитили 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы
Фото: Depositphotos
Виновные завысили объем и стоимость произведенных работ и не выполнили часть предусмотренных договором работ
Кокшетау. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области руководство подрядных организаций похитило 26 млн тенге, выделенных на ремонт школы, сообщает пресс-служба Аршалынского районного суд.

Одной из школ в Акмолинской области требовался ремонт. В 2019 году отдел образования выделил 142 млн тенге, из которых руководство подрядных организаций похитило 26 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.


Суд установил, что виновные завысили объем и стоимость произведенных работ и не выполнили часть предусмотренных договором работ.

Приговором суда осуждены:

  • руководитель госпредприятия за растрату госсредств в особо крупном размере к 7 годам с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе;
  • два директора ТОО за пособничество в хищении указанных выше денег к 7 годам лишения свободы с лишением возможности занимать материально-ответственные должности в коммерческих организациях.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, сегодня тысячи казахстанских школьников учатся в переполненных классах по 30-40 учеников, в 130 школах ведется трехсменное обучение. В таком положении дети не могут получать качественное образование.

Проблема с трехсменками остро стоит в Алматы, а также в Мангистауской, Жамбылской и Акмолинской областях.

Похожая ситуация и в нескольких школах столицы и Шымкента. Проблему с трехсменными школами обещают решить лишь в 2025 году, но президент Касым-Жомарт Токаев еще в 2019 давал поручение полностью снять этот вопрос с повестки.


 

В Шымкенте семья распространяла наркотики через Telegram

05.12.2022, 15:54 37481
В Шымкенте семья распространяла наркотики через Telegram
Фото: Polisia.kz
Наркотики они оставляли для покупателей в тайниках на территории города
Шымкент. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте полицейские выявили интернет-магазин, занимающийся распространением наркотиков в социальной сети Telegram, задержаны 3 человека.

Двое из них - 41-летняя женщина и 35-летний мужчина, состоящие в гражданском браке, а третий - 21-летний сын женщины от первого брака. Через интернет они принимали заказы на наркотики и оставляли их для покупателей в тайниках на территории города", - сообщает Polisia.kz.


При обыске у подозреваемых в Шымкенте и Туркестанской области обнаружены и изъяты электронные весы, банковские карточки, мобильные телефоны и различные предметы для расфасовки и упаковки наркотических средств, также незарегистрированное оружие и патроны, а также 68 свертков с наркотиками. Кроме того, из тайников изъяты еще 2 свертка с наркотическими веществами. Общий вес синтетических наркотиков составил 37 граммов.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

 

 

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