В Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеровВ Казахстане 18 человек задержали за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров
Убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Садисту, изнасиловавшему и убившему в июле прошлого года несовершеннолетнюю девочку, назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу.
Суд установил, что подсудимый А. совершил изнасилование несовершеннолетней и в последующем из-за страха привлечения к ответственности за содеянное на автомашине обманным путем вывез потерпевшую к старой заброшенной фазенде на окраине села, после чего вывел ее для разговора на улицу и с целью убийства нанес ей два удара ножом в область левой части груди и один удар со спины грудной клетки. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", - сообщается в заключении суда.
Чтобы скрыть преступление, подсудимый сжег тело потерпевшей, закопал и скрылся с места происшествия.
В судебных прениях прокурор просил суд признать подсудимого виновными по предъявленному обвинению и назначить пожизненное лишение свободы. Потерпевшая сторона была солидарна с мнением прокурора", - говорится в информации.
Отягчающим обстоятельством суд признал опасный рецидив преступления.
Приговором суда А. признан виновным в совершении выше указанных уголовных правонарушений и ему по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - сообщили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, насильника несовершеннолетней задержали в конце июля прошлого года. Им оказался житель села Шолакай Панфиловского района Жетысуской области. Во избежание самосуда были стянуты значительные силы полиции.
Лет 5 или 6 назад он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. До конца свой срок не отсидел, его выпустили за хорошее поведение. Потом еще раз изнасиловал девочку. Чтобы избежать наказания, женился на ней, подлец, вот теперь добрался до нашей дочери", - рассказал тетя погибшей девочки.
По словам женщины, задержанный спокойно занимался частным извозом, пока жители села искали пропавшего подростка. К
15-летняя школьница пропала 21 июля в Панфиловском районе. Родные девочки обратились с заявлением о пропаже подростка в полицию. Поиски не дали желаемых результатов. Ориентировку пропавшей девочки с ее фотографией разместили в социальных сетях. 30 июля правоохранители заявили об обнаружении тела несовершеннолетней и задержании подозреваемого в ее убийстве.