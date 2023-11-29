АФМ изъяло у "черных" старателей золото на сумму более 35 млн тенге
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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу изъяли у "черных" старателей более килограмма золотых слитков на сумму свыше более 35 млн тенге, сообщает пресс-служба АФМ.
С 2019 года по настоящее время пятеро подозреваемых лиц занимались скупкой золота, незаконно добытого и переработанного "черными" старателями в поселке Бестобе. В последующем слитки золота поставлялись по отлаженным каналам, где в подпольных цехах с нанесением клейма изготавливались неучтенные ювелирные изделия известных торговых марок и реализовывались в торговых домах Астаны и Шымкента", - проинформировали в агентстве.
Также в ходе обысков изъято более килограмма золотых слитков с содержанием золота 99,5% на сумму более 35 млн тенге. Кроме того, было изъято 335 подготовленных к реализации неучтенных ювелирных изделий.
С января 2021 года по октябрь 2023 года оборот денежных средств между подозреваемыми составил свыше 300 млн тенге. Подозреваемыми по делу признаны 5 человек, к 3 из которых применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в ноябре прошлого года в Улытауской области задержали группу "черных" старателей. Мужчины занимались незаконной добычей золотосодержащей руды. Ранее в Абайской области задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.
Также бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области. После гибели нескольких старателей на руднике Бестобе сотрудники компании "Алтыналмас" не раз предупреждали, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.