Группу "черных" старателей задержали в Улытауской области

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Жезказган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью области Ұлытау и отдела полиции Улытауского района на территории одного из карьеров задержана группа из 7 мужчин. Как установлено, "черные" старатели занимались незаконной добычей золотосодержащей руды.
С места происшествия изъяты экскаватор, трубы и шланги для выкачивания воды, бочок с топливом и 83 мешка золотосодержащей руды", - сообщает Polisia.kz.
Во время дальнейших розыскных мероприятий полицейские задержали еще двух подозреваемых - организаторов данного "производства" - мужчин в возрасте 23 и 34 лет, передвигавшихся на двух внедорожниках.
В ходе осмотра первой автомашины изъят боевой пистолет с пятью патронами. Во втором транспортном средстве полицейские нашли травматический пистолет с тремя патронами", - добавили в ведомстве.
Ведется досудебное расследование по статье 334 УК РК "Самовольное пользование недрами" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Ранее в Абайской области задержали членов ОПГ, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.
Также бригаду "черных" старателей задержали в Жетысуской области.
После гибели нескольких старателей на руднике Бестобе сотрудники компании "Алтыналмас", не раз предупреждали, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.