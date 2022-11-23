Группу "черных" старателей задержали в Улытауской области

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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-октябрь 2022 года в стране зарегистрировали 42 уголовных правонарушения по легализации (отмыванию) денег и иного имущества, полученного преступным путем, - сразу на 55,6% больше, чем годом ранее.

В аналогичном периоде прошлого года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений в секторе, минус 25% к предыдущему году, сообщает Ranking.kz





По данным анализа, в региональном разрезе почти треть подобных уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы: 13 случаев - сразу 2,6 раза больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (7 случаев) и столица (6 случаев).

Правонарушения в секторе были зафиксированы в 15 из 20 регионов РК. Не было зарегистрировано подобных правонарушений в новообразованных Улытауской, Жетысуской и Абайской областях, а также в Карагандинской и Жамбылской областях", - поделились аналитики.





Установленная сумма причиненного этими правонарушениями ущерба по итогам января-октября текущего года составила 3 млрд тенге - вдвое больше, чем годом ранее.

При этом уточняется, что наибольший ущерб был нанесен государству: 2 млрд тенге - сразу на 31,6% больше, чем годом ранее. Еще 1 млрд тенге составил ущерб физическим лицам, 25 млн тенге - ущерб юридическим лицам.