Акмолинские полицейские разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

В департамент полиции обратились два 35-летних жителя Капшагая с заявлениями о вымогательстве у них крупных сумм денежных средств. Злоумышленники забрали у одного 400 тыс. тенге, у второго 240 тыс. тенге и продолжают вымогать еще $600.