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Акмолинские полицейские разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

13.10.2020 7966
Акмолинские полицейские разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении
Кокшетау. 13 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ведется розыск подозреваемого в тяжком преступлении, передает Kazakhstan Today.
 
В департаменте полиции Акмолинской области рассказали, что подозреваемый после совершения преступления скрылся. 
 

Приметы: парень азиатского типа лица, в возрасте около 25-30 лет, смуглый, волосы черного цвета, рост около 170-175 сантиметров. Среднего телосложения. На момент преступления был одет в черную куртку, джинсы темно-синего цвета, на ногах кожаные ботинки черного цвета, в руках был пакет синего цвета с надписью "A&G", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.

 
Полицейские просят жителей области оказать содействие в установлении личности подозреваемого.
 

Всех, кто узнал разыскиваемого или кому известно его местонахождение, просим сообщить на специальную линию 102 или по телефону 8(708)6808490", - уточнили в ведомстве. 

 

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