Акмолинские полицейские разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

Кокшетау. 13 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области ведется розыск подозреваемого в тяжком преступлении, передает Kazakhstan Today.
В департаменте полиции Акмолинской области рассказали, что подозреваемый после совершения преступления скрылся.
Приметы: парень азиатского типа лица, в возрасте около 25-30 лет, смуглый, волосы черного цвета, рост около 170-175 сантиметров. Среднего телосложения. На момент преступления был одет в черную куртку, джинсы темно-синего цвета, на ногах кожаные ботинки черного цвета, в руках был пакет синего цвета с надписью "A&G", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции.
Полицейские просят жителей области оказать содействие в установлении личности подозреваемого.
Всех, кто узнал разыскиваемого или кому известно его местонахождение, просим сообщить на специальную линию 102 или по телефону 8(708)6808490", - уточнили в ведомстве.
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