Алматинец продавал несуществующее авто

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - В рамках проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Hi-Tech" сотрудниками указанного подразделения совместно с сотрудниками управления полиции Ауэзовского района за совершение мошеннических действий задержан 19-летний гражданин Д., передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , установлено, что фигурант с преступным умыслом разместил на одном из интернет-ресурсов объявление о продаже автомашины Mercedes. Фотографии он нашел в Интернете и указал цену немного ниже рыночной.

Житель Павлодара заинтересовался машиной. Гражданин Д. заявил потенциальному покупателю, что желающих приобрести машину очень много и предложил оплатить задаток в 100 тысяч тенге, чтобы снять объявление с продажи.

Получив деньги переводом на карту, мошенник сразу же отключил номер. Подозреваемый задержан. На данном этапе проверяется его причастность к другим преступлениям.

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