Антикор проводит расследование в отношении экс-директора футбольного клуба "Каспий"

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Тараз. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции изъяли свыше 2,5 тысячи несертифицированной пиротехники, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





В целях обеспечения общественной безопасности, а также контроля за продажей и использованием пиротехники проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". Сотрудниками полиции проведены 304 рейдовых мероприятия, в ходе которых пресечено 55 фактов незаконной реализации изделий (...) За реализацию без разрешительных документов владельцы привлечены к ответственности, на каждого наложен штраф в размере 92 300 тенге, изъято 2541 пиротехническое изделие", - проинформировали в пресс-службе.





Подчеркивается, что с предпринимателями и продавцами провели профилактические беседы о запрете реализации продукции несовершеннолетним и напомнили об ответственности за незаконную реализацию взрывоопасных изделий.





Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан строго соблюдать правила использования пиротехнических изделий, а при их покупке требовать от продавца сертификат соответствия на продукцию", - добавили в пресс-службе.





Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.





Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.





Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"





71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".





Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.