Апелляция оставила без изменений приговор по делу "Оператора РОП"

Три фигуранта дела, в том числе бывший вице-министр, получили семь лет лишения свободы, финдиректор ТОО - 1 год

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Астана. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия в Астане вынесла решение в отношении фигурантов уголовного дела "Оператора РОП".





Судебная коллегия рассмотрела апелляцию по делу руководителей ТОО "Оператор РОП" и вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Ахметжана Примкулова и постановила оставить без изменения приговор межрайонного следственного суда Астаны от 3 июля текущего года.





Судебный процесс в отношении экс-руководства ТОО "Оператор РОП" и бывшего вице-министра экологии Ахметжана Примкулова начался в апреле текущего года.





Должностные лица Министерства экологии и ТОО "Оператор РОП" намеревались похитить 180 млрд тенге и перечислить их частной компании для строительства шести мусоросжигающих заводов. При этом электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль. Антикор предотвратил хищение этих денег.





Управляющий директор ТОО "Оператор РОП" Руслан Шамшиев был найден мертвым, столичным районным отделом полиции Есиль возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). В марте прошлого года Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП" по факту хищения денежных средств предприятия на сумму более 20 млрд тенге в период 2016-2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.





В июле этого года суд приговорил троих фигурантов дела, в том числе экс-вице-министра, к 7 годам лишения свободы. Финансовый директор ТОО получил наказание в виде лишения свободы сроком на один год.



