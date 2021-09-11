Разработчики Ashyq предупреждают о мошеннической копии сайта

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Разработчики приложения Aitu BTS Digital предупреждают казахстанцев о мошеннической копии Ashyq, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В ходе регулярного мониторинга компания BTS Digital обнаружила фишинговый сайт ashyq.info, который копирует интерфейс настоящего приложения Ashyq в Aitu и обманным путём собирает логины и пароли от банковских счетов пользователей. Просим казахстанцев быть внимательными при взаимодействии с интернет-ресурсами и не вводить персональные банковские данные на незнакомых сайтах", - говорится в сообщении компании.

На мошенническом сайте пользователя просят ввести номер телефона и ИИН, после чего ему приходит сообщение о штрафах, которые предлагают оплатить через Kaspi или HomeBank.

Далее вместо официальных сайтов этих банков злоумышленники переводят пользователей на фишинговые ресурсы. Если пользователь выбирает оплатить через Kaspi, его просят ввести номер своего телефона и пароль от аккаунта Kaspi.kz. Если же пользователь выбирает оплату через HomeBank, то тут просят предоставить либо идентификатор банковского счёта в HomeBank, либо логин от аккаунта myHalyk или же доверенный номер пользователя", - рассказали в BTS Digital.





Ранее сообщалось, что в Казахстане появился новый вид мошенничества . Злоумышленники задают вопросы о вакцинации и крадут деньги через мобильный банкинг.

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