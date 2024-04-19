17.04.2024, 15:45 37666
Более 45 млн тенге необоснованно потратили на дорожную разметку в Актобе
В течение гарантийного срока ТОО должно было восстанавливать дорожную разметку за свой счет
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Актобе. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Актобе установлен факт незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на нанесение дорожных разметок по дорогам города Актобе.
По информации прокуратуры Актюбинской области, в 2023 году КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий" заключило договор с ТОО о проведении разметок на дорогах города Актобе на общую сумму 213,3 млн тенге. После завершения всех работ по договору центром указанная сумма была оплачена полностью.
В соответствии с условиями договора в течение гарантийного срока трех месяцев товарищество обязано за свой счет восстанавливать нарушенные разметки. Однако проверкой установлено, что центром незаконно перечислены товариществу бюджетные средства на общую сумму 45,5 млн тенге за восстановление нарушенных разметок в течение гарантийного срока", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту начато досудебное расследования по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями". Дело передано в Антикоррупционную службу по Актюбинской области.
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18.04.2024, 21:17 3621
Подозреваемый в экономической контрабанде доставлен из Турции в Казахстан
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.
Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.
Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.
18.04.2024, 13:17 11251
Антикор опубликовал телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по противодействию коррупции опубликовало телефоны для обращения по фактам мошенничества в связи с паводками.
По указанным телефонам можно сообщить о фактах мошенничества, злоупотребления и вымогательства, связанными с возмещением гражданам причиненного ущерба нанесенного в результате паводков, а также по другим фактам коррупции", - сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что каналы обратной связи единого call-центра по бесплатному номеру 1424, чат-боту @antikorkz_bot, а также территориальные подразделения Антикоррупционной службы (см. фото) работают круглосуточно.
18.04.2024, 11:46 14046
Присвоила 30 млн тенге на лечение детей: мошенницу задержали в Актобе
По уголовному делу проходят шесть потерпевших
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Актобе. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала подозреваемую в присвоении денег, собранных гражданами на лечение детей.
В полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда "More life". По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе денежных средств на лечение. По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
В одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направил родителей с ребенком на лечение в Минск без денег. Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения и родители оказались без помощи в другой стране, рассказали в полиции.
По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий. Подозреваемая водворена в ИВС.
Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, незамедлительно обратиться в полицию.
Напомним, в Казахстане мошенничество является одним из самых распространенных преступлений.
18.04.2024, 11:20 14461
Нерациональное растрачивание более 17 млрд тенге предотвратил Антикор
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции предотвратило нерациональную трату более 17 млрд тенге, сообщает пресс-служба агентства.
Превентивными мерами, в том числе благодаря волонтерам, предотвращено нерациональное использование средств на сумму более 17 млрд тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что была проанализирована оперативная и следственная деятельность территориальных подразделений ведомства, дана оценка эффективности принимаемым мерам по возмещению ущерба и возврату активов.
В текущем году Антикоррупционной службой зарегистрировано 488 уголовных правонарушений. В совершении коррупции изобличено 296 лиц, из которых 59 руководителей различного уровня. По завершенным уголовным делам возмещено более 188 млрд тенге ущерба", - добавили в Антикоре.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены создать публичный реестр коррупционеров.
17.04.2024, 17:33 34256
На казахстанку завели уголовное дело после публикации в Сети
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на гражданку Казахстана завели уголовное дело после публикации в Сети, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
По заявлению жительницы Алматы о размещении в социальных сетях угроз и оскорблений с признаками разжигания межнациональной розни со стороны гражданки Орманбаевой Д. департаментом полиции города возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.
Напомним, в прошлом году жителя Караганды задержали за призыв убивать русских.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.
17.04.2024, 16:30 36386
Более 3 млрд тенге сборов не поступили в бюджет из-за неверной регистрации грузовых авто в Конаеве
Сотрудник спецЦОНа ввел заведомо ложные данные о транспортной категории более 400 грузовиков
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Конаев. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу.
Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудник спецЦОНа в Конаеве при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводил заведомо ложную информацию о категориях транспортных средств.
В результате в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 3,1 млрд тенге.
Подозреваемый задержан и находится под стражей.
Напомним, широкомасштабные проверки проходят во всех спецЦОНах Казахстана. Проверяется законность постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов.
17.04.2024, 11:50 41246
В Кызылординской области ликвидирован региональный канал поставки наркотиков
Фото: КНБ РК
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Кызылорда. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Кызылординской области и городу Байконыру при координации органов прокуратуры ликвидирован региональный канал поставки наркотиков, сообщает пресс-служба КНБ.
В марте 2024 года в городе Кызылорде при попытке сбыта 3,5 килограмма опия задержаны 5 граждан Казахстана. Кроме этого, в ходе дополнительных мероприятий обнаружена подпольная лаборатория по незаконному культивированию конопли", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с санкции суда к задержанным лицам применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 300 (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества) и части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - добавили в КНБ.
Ранее в области Улытау был пресечен крупный наркоканал.
16.04.2024, 19:27 59711
Похищение невесты в Шымкенте: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор по вызвавшей широкий общественный резонанс краже невесты в феврале этого года.
Дело рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам. Потерпевшая заявила, что простила подсудимого, и ходатайствовала о максимально мягком наказании для него. Она сообщила, что весь материальный и моральный ущерб похититель возместил.
Судья Сабит Туреханов признал 22-летнего уроженца Мангистауской области виновным по статье 125,часть 1, УК РК (Похищение человека). И в связи с наличием смягчающих обстоятельств назначил минимальное наказание - четыре года лишения свободы. Суд постановил считать вынесенный приговор условным. Срок он будет отбывать на свободе под пробационным контролем.
Напомним, в феврале 2024 года в Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку, чтобы жениться на ней. При этом потерпевшая и похититель не были знакомы. После обращения родственников пострадавшей подозреваемый был задержан. Ему грозило лишение свободы сроком от 7 до 12 лет. Представитель уполномоченного по правам человека в РК по Шымкенту также присоединился к работе по делу о похищении девушки.
В конце марта 2024 года на пленарном заседании мажилиса депутат Мурат Абенов выступил за усиление уголовной ответственности за похищение человека под видом свадебных мероприятий. Между тем, по словам начальника юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петра Кодаша, такое похищение предполагает сразу несколько составов преступления, за каждое из которых предусмотрена уголовная ответственность.
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