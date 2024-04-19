Более 45 млн тенге необоснованно потратили на дорожную разметку в Актобе

Он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает - По запросу НЦБ Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии с турецкими коллегами и при содействии с КНБ и посольства РК задержан мужчина, находящийся в международном розыске, сообщает Polisia.kz





Его разыскивали за экономическую контрабанду. В результате незаконных действий он причинил ущерб на сумму свыше 56 млн тенге.





Как выяснилось, в 2017 году подозреваемый и другие лица незаконно вывезли золото с территории Казахстана в Турцию.





Мужчина депортирован и помещен под стражу в Алматы.