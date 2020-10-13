Более 600 сайгачьих рогов изъяли у жителя ЗКО

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Уральск. 12 октября. Kazakhstan Today - Рога сайги в количестве 632 штук обнаружили у жителя Казталовского района Западно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

В пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что "в поселке Зачаганск была задержана автомашина марки Nissan Maxima под управлением 31-летнего мужчины, у которого в салоне авто на заднем сидении были обнаружены и изъяты отпиленные сайгачьи рога в количестве 632 штук".

По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".

Как сообщает Polisia.kz , "задержанный ранее уже имел проблемы с законом, в 2019 году он привлекался к ответственности по статье 337 части 4 УК РК (Незаконная охота)".

В настоящее время задержанный помещен в изоляторе временного содержания, ему грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы.

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