Более тонны рыбы изъяли у браконьеров в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 22 СЕНТЯБРЯ - Полицейские Павлодарской области изъяли более тонны рыбы у браконьеров, промышлявших незаконной ловлей на озере Карасора Майского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 сентября около 03.00 были обнаружены и задержаны три автомашины под управлением 42- и 49-летних водителей, все жители области. В ходе осмотра в автомашине "Фольксваген транспортер" обнаружены и изъяты 367 килограммов рыбы, в автомашине УАЗ изъято 370 килограммов рыбы, в автомашине "Лексус" - еще 339 килограммов", - сообщили в областной полиции.
Общий вес изъятой рыбы составил 1 тонну 76 килограммов. Сумма ущерба составила около 2 млн тенге.
Кроме того, в каждом авто были обнаружены и изъяты резиновые лодки и моносети китайского производства, которые запрещены к использованию при ловле рыбы", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
У браконьеров также отсутствовали соответствующие документы на ловлю рыбы. Все они доставлены в отдел полиции Майского района. По факту незаконной рыбалки начато досудебное расследование. Назначены экспертизы.