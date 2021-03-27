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Брат убитой Аяжан Едиловой сделал заявление

26.03.2021 7750
Брат убитой Аяжан Едиловой сделал заявление
АЛМАТЫ. 26 МАРТА - 26 марта прошел брифинг для журналистов, где брат погибшей Аяжан Едиловой Алмат Мулинов рассказал о ходе следствия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Алмат Мулинов рассказал, что 28-летний подозреваемый родом из Туркестанской области. Там же учился на фармацевта.
 

Полицейские говорит, что он якобы убил ее, чтобы спрятать улики. Но сутки маньяк расчленял ее очень аккуратно и не спеша. Когда мы увидели фото, был вырезан каждый ноготь, каждый зуб был выбит и положен в отдельный полиэтиленовый пакет. Он отрезал голову ее и варил в воде. От головы остался только череп. Сейчас идет опознание, они собирают части тела, и есть информация от морга, что труп был не один", - рассказал брат погибшей девушки.

 
Родные не верят, что Аяжан познакомилась с подозреваемым в приложении для знакомств и пошла с ним на свидание. Они уверены, что девушку заманили обманом.
 

Она занималась шитьем одежды и очень хотела продвинуть свой магазин. Возможно, он привлек ее как клиент, а она поверила", - рассказал Алмат Мулинов.

 
Родные девушки хотят удостовериться, что найденное тело действительно принадлежит Аяжан Едиловой. Для этого они хотят сдать ДНК-тест, так как "нет доказательств, что это именно Аяжан". 
 

Мы боимся, что его признают невменяемым и он избежит наказания", - сказал брат погибшей.

 
Алмат Мулинов также рассказал, что в полиции не сразу приняли заявление о пропаже девушки.
 
Ранее в полиции Алматы рассказали об убийстве пропавшей девушки.
 
Пропавшая 19 марта в Алматы Аяжан Едилова была найдена убитой 22 марта.
 
 

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