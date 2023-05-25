Четыре пособника Кудебаева задержаны в Кыргызстане

Фото: Серик Кудебаев/МВД РК

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Бишкек. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о побеге казахстанского генерала Серика Кудебаева арестованы четыре человека.





Сейчас по этому делу проходят четыре человека. Их водворили в СИЗО-1 Бишкека. По предварительной информации, один из фигурантов - военнослужащий, остальные задержанные являются гражданскими", - сообщает 24.kg со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.





Там напомнили, что уголовное дело по факту незаконного пропуска через границу казахстанского генерала Серика Кудебаева расследует военная прокуратура.





Уточняется, что экс-глава департамента полиции Алматинской области незаконно пересек казахстанско-кыргызскую границу. По информации, требующей подтверждения, на одном из КПП военнослужащий Погранслужбы узаконил его нахождение на территории Кыргызстана.





Далее Серик Кудебаев вылетел в Турцию через аэропорт Манас. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной миграции. Сейчас по этому делу проходят четыре человека. Их водворили в СИЗО-1 Бишкека. По предварительной информации, один из фигурантов - военнослужащий, остальные задержанные являются гражданскими", - сообщили редакции.





Напомним, 28 апреля суд Талдыкоргана вынес приговор Кудебаеву. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.





Кроме того, беглого генерала лишили специального звания "генерал-майор полиции", а президенту внесено представление о лишении Кудебаева госнаград "Данк" и "Айбын" II степени.





При этом в прокуратуре Жетысуской области подчеркнули, что приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области касается только январских событий. За побег его будут судить отдельно. Дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет.





Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняли в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.





После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.





В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул. По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска. В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы.



