Директора лесного хозяйства в Северном Казахстане осудили на шесть лет за взятку

Нур-Султан. 18 августа. Kazakhstan Today - Директора лесного хозяйства "Кызылжарское" осудили на шесть лет за взятку, передает Kazakhstan Today.

Ранее директору лесного хозяйства "Кызылжарское" Пеганову было предъявлено обвинение в получении взяток в общей сумме 1 млн 231 тыс. тенге от индивидуальных предпринимателей области за выдачу разрешения на вырубку и вывоз древесины, сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

По информации ведомства, 15 августа приговором Петропавловского городского суда Пеганов осужден к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Также в пресс-службе проинформировали о том, что департаментом Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области ранее окончено досудебное расследование в отношении главного специалиста отдела строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района А. Оспанова.

Оспанов, используя свое служебное положение, совершил мошенничество путем незаконного перечисления бюджетных средств на свой карточный счет и счета работников ГУ. 12 августа текущего года приговором суда №2 города Павлодара Оспанов осужден к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы. Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", - заключили в пресс-службе.

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