Талдыкорган. 27 октября. Kazakhstan Today - Директора ветстанции в Алматинской области оштрафовали за вымогательство взяток, передает Kazakhstan Today.
"24 октября 2017 года Панфиловским районным судом в отношении директора ветеринарной станции Панфиловского района и заведующего ветеринарным пунктом состоялся обвинительный приговор за неоднократное получение взятки путем вымогательства и посредничество во взяточничестве", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.
Осужденным назначили штрафа в размере 70- и 20-тикратной суммы взятки с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
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