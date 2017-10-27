Талдыкорган. 27 октября. Kazakhstan Today - Директора ветстанции в Алматинской области оштрафовали за вымогательство взяток, передает Kazakhstan Today.

"24 октября 2017 года Панфиловским районным судом в отношении директора ветеринарной станции Панфиловского района и заведующего ветеринарным пунктом состоялся обвинительный приговор за неоднократное получение взятки путем вымогательства и посредничество во взяточничестве", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Алматинской области.

Осужденным назначили штрафа в размере 70- и 20-тикратной суммы взятки с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Просмотров: 2793