31.01.2023, 10:53 26926
До 100 кг наркотиков в две недели производили нарколаборатории, организованные гражданами Украины в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы ликвидированы нарколаборатории, организованные гражданами Украины. Изъято 84 кг "синтетики" и порядка двух тонн прекурсоров.
В конце прошлого года ДПН МВД и наркополицейскими департамента полиции Алматинской области были задержаны граждане Украины, организовавшие производство синтетических наркотиков. Тогда в первые же сутки установлено местонахождение двух подпольных производств, расположенных в разных населенных пунктах близ города Алматы, рассказал замначальника ДПН Алматы Бахытжан Амирханов.
В ходе досудебного расследования установлен дом, где преступники также планировали наладить синтез наркотиков. Дом полностью подготовлен для производства: стены и пол были обложены кафелем, установлена принудительная вентиляция, по периметру вывешены стеллажи для просушки, одна из комнат обшита фольгированным материалом. Оборудованы морозильные камеры для хранения прекурсоров - химических веществ, из которых производятся наркотики, смонтирован химический реактор, который за один цикл производит до 50 кг смертоносного вещества", - информирует Polisia.kz.
Установлен склад прекурсоров, под который преступники оборудовали гараж в частном секторе города Алматы. Там полицейскими изъято 22 емкости с химикатами, приготовленными для перевозки в нарколабораторию, общим объемом 700 литров.
Как отметили в полиции, масштаб организованного производства позволял производить до 100 кг наркотиков каждые две недели.
В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Всего по указанному факту полицейскими ликвидировано две действующие лаборатории, одна полностью подготовленная к производству лаборатория, и склад с прекурсорами.
Изъято 84 кг "синтетики" и порядка двух тонн прекурсоров.
В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, а равно участие в ней" и 297 УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный преступной группой", санкция которых предусматривает лишение свободы до 20 лет с конфискацией имущества. Все подозреваемые находятся под стражей.
Напомним, полицейские пресекли создание крупной нарколаборатории в Алматинской области.
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31.01.2023, 20:30 10841
Вымогатель требовал у жителя Актобе 15 млн тенге, угрожал расправой
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Актюбинской области задержали вымогателя крупной суммы, передает Polisia.kz.
На днях полицию обратился 28-летний житель города с заявлением о вымогательстве. Неизвестный, угрожая физической расправой, требовал с потерпевшего 15 млн тенге.
Сотрудники УБОП с привлечением бойцов спецподразделения в ходе проведения оперативных мероприятий задержали 34-летнего мужчину при получении части денег.
Установлено, что подозреваемый в конце 2022 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за аналогичное преступление.
По данному факту начато досудебное расследование по ст.194 ч.3 УК РК "Вымогательство в крупном размере". Подозреваемый водворен в следственный изолятор.
Ранее в Алматинской области задержали группу вымогателей.
В Костанайской области задержали преступную группу, подозреваемую в совершении 12 уголовных правонарушений. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге.
Антикор задержал подозреваемого в вымогательстве 50 млн тенге у предпринимателя.
31.01.2023, 19:17 13581
В атырауском вузе уволили восемь преподавателей за коррупцию
Расторгнуты трудовые договоры с преподавателями, в отношении которых поступили сигналы об их участии в коррупционных схемах
Фото: Depositphotos
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Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В целях формирования антикоррупционной культуры среди молодежи Антикоррупционная служба области провела семинар со студентами и преподавательским составом Атырауского университета имени Х. Досмухамедова, сообщает пресс-служба Антикора области.
В ходе встречи проректор по академическим вопросам вуза Асхат Шукуров рассказал о работе, проводимой в учебном заведении по профилактике коррупционных правонарушений.
В настоящее время пресечено 8 фактов коррупции среди преподавателей. Нами уже расторгнуты трудовые договоры с этими преподавателями, это порядка 7-8 человек, в отношении которых поступили сигналы об их участии в коррупционных схемах. Также университет активно работает над внедрением системы антикоррупционного менеджмента ISO 37001", - сообщил Асхат Шукуров.
Напомним, Антикоррупционной службой расследуются уголовные дела в отношении руководств ТОО "Алматинские тепловые сети" (АлТС) и ТОО "Балхаш жылу".
26 января в Бурабае юрист казино предложил взятку сотруднику прокуратуры. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (Дача взятки).
27 января стало известно, что руководитель Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" изобличен в неоднократном получении взяток.
30 января на общественном совете руководитель управления превенции департамента по противодействию коррупции по СКО Дамир Хабибулин представил итоги внешнего анализа коррупционных рисков в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска. По его словам, установлено 10 коррупционных рисков, для устранения которых требуется принятие неотложных мер.
31.01.2023, 18:11 18091
На 22 миллиона тенге обманула казахстанцев жительница ЗКО
Женщина предлагала доверчивым гражданам купить дешевые земельные участки
Фото: Polisia.kz
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Уральск. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительницу Западно-Казахстанской области задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Она обманула доверчивых покупателей на 22 млн тенге. Женщина предлагала им купить дешевые земельные участки, сообщает Polisia.kz.
Общий материальный ущерб, причиненный 25 потерпевшим, составляет свыше 22 млн тенге. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. На данном этапе следствия установлено, что женщина входила в доверие к гражданам и предлагала им по цене ниже рыночной приобрести земельные участки. Она брала с потенциальных клиентов первоначальный взнос, сумма которого варьировалась в зависимости от места расположения участка, а затем исчезала с деньгами покупателя. Пока установлены 25 преступных эпизодов", - рассказал начальник управления полиции Алатауского района Талгат Беркинбаев.
Полицейские не исключают, что задержанная может быть причастна к совершению аналогичных преступлений. Пострадавших от действий мошенницы просят позвонить по телефонам: 8-702-448-63-37 и 227-55-02.
31.01.2023, 14:20 23566
После заявлений адвоката расследование по факту суицида солдата-срочника в Жамбылской области возобновлено
По мнению адвоката, следствие будет вынуждено проверить все указанные им факты и сделать соответствующие выводы
Фото: polisia.kz
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Тараз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военная прокуратура Южного округа приняла решение о возобновлении расследования по факту суицида солдата-срочника на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области.
Адвокат Сержан Пралиев, защищающий единственного обвиняемого по делу о суициде солдата-срочника на погранзаставе "Шолдала" Жамбылской области в августе 2022 года, сообщил, что после его выступления в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое вот-вот должно было оказаться в суде, возобновлено, сообщает sputnik.kz.
Как сообщил адвокат Сержан Пралиев, на момент возобновления расследования по факту суицида 18-летнего солдата-срочника Бекбола Мираша на погранзаставе "Шолдала" постановление о завершении досудебного расследования уже было у него на руках, и вместе с подзащитным они знакомились с материалами уголовного дела.
Посчитав, что следствие проведено необъективно, с нарушениями, а также в силу того, что все его доводы и ходатайства во время расследования отклонялись, адвокат Пралиев был вынужден обратиться к средствам массовой информации. Он раскрыл факты, которые не попали в материалы дела, но могут в корне изменить ход расследования и, возможно, установить новых подозреваемых.
Теперь своим постановлением следователь возобновил следствие и продолжил. Второе, у меня постановлением военного прокурора Южного округа также отменено постановление следователя об отказе в проверке на ДНК всех военнослужащих (погранзаставы - 78 человек) и удовлетворено мое ходатайство. И сейчас возобновили следствие и назначили судебно-медицинскую экспертизу - геномную в отношении всех военнослужащих этого пограничного отделения", - рассказал адвокат Сержан Пралиев.
Теперь, по мнению адвоката, следствие будет вынуждено проверить все указанные им факты и сделать соответствующие выводы. Расследование дела о самоубийстве солдата-срочника Бекбола Мираша на личный контроль взял прокурор Южного военного округа.
По словам Пралиева, уже завтра его ознакомят с постановлением прокурора о назначении дополнительной геномной экспертизы в отношение всех 78 военнослужащих, проходивших службу на момент ЧП в погранотряде на погранзаставе "Шолдала".
Я считаю, что именно обнародование мною того, как велось следствие, на 200% привело к тому, что расследование возобновлено и указанные мною факты будут проверены. Если бы я умолчал бы, они бы ни за что не возобновили следствие. Дело уже завершили, нас ознакомили с 20 томами, и сейчас дело было бы в суде. А вы знаете, что суд у нас - это "нотариус" прокуроров. Он бы ни за что, ходатайствуй я хоть 200 раз, он бы не назначил повторную экспертизу. И, если бы я не обнародовал, ничего этого не было бы однозначно", - заявил Сержан Пралиев.
По его словам, на дело обратили внимание и в Генеральной прокуратуре РК. В короткий срок Пралиев получил оттуда два письма, в которых сообщается о принятых представителями надзорного органа мерах. Хотя прежде, по его словам, на его неоднократные обращения приходили лишь малоинформативные отписки.
У всех открылись глаза: "Оказывается, там все вообще по-другому…" То есть дело будет сейчас совсем в другом ракурсе рассматриваться. Мое ходатайство удовлетворили. Пусть найдут "…два и более лица мужского пола…", кому принадлежат ДНК на одежде погибшего. А потом допросят их. Все, я этого добивался", - пояснил адвокат.
Также Сержан Пралиев рассказал о судьбе обращения МВД в Минюст, в котором полицейские обвинили его в нарушении адвокатской этики, якобы за разглашение материалов уголовного дела.
На данный момент внесено представление в коллегию адвокатов города Астаны, чтобы проверили, есть ли в моих действиях нарушение адвокатской этики. Сейчас идет проверка. Сколько она продлится, я не знаю. Потом в соответствии с законом будет вынесено решение о том, есть нарушения или нет. В комиссию эту входят адвокаты, бывшие судьи в отставке, представители департамента юстиции", - сообщил Сержан Пралиев.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим.
В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношение 38 военнослужащих.
31.01.2023, 13:33 24716
В Шымкенте задержали группу вооруженных людей на машине
фото: polisia.kz
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Шымкент. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте задержали группу вооруженных автоматом и газовым пистолетом людей на машине.
На пересечении проспектов Тауке хана и Кунаева полицейские блокировали автомашину марки BMW Х6, на которой передвигались вооруженные люди", - информирует otyrar.kz.
Как сообщает сетевое издание, "в салоне находились водитель и 5 пассажиров. По инсайдерской информации, при досмотре обнаружены автомат Калашникова, газовый пистолет и дубинка".
Задержанные доставлены в Аль-Фарабийский РОВД, где дают признательные показания", - информирует издание.
31.01.2023, 09:29 29166
Задержан житель Актобе, занимающийся сбытом наркотиков в особо крупных размерах
Изъяты синтетический наркотик Alfa-PVP, кокаин и другие наркотические средства
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по фактам хранения и сбыта в особо крупном размере наркотических средств и психотропных веществ проводится департаментом АФМ по Актюбинской области совместно с областной прокуратурой.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с использованием инструментов глубокой аналитики, установлен житель Актобе, занимающийся сбытом различных видов наркотиков в особо крупных размерах, в том числе синтетических. После проведения необходимых следственных действий он был задержан с поличным, а по местам его проживания были проведены обыски, где обнаружены и изъяты синтетический наркотик Alfa-PVP, кокаин и наркотические средства каннобиноидной группы", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Расследование по данному факту продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
По данным АФМ, за 2022 год изобличено 22 интернет-магазина по продаже наркотиков, общий оборот которых составил 4,6 млрд тенге и свыше 27 тысяч покупателей.
30.01.2023, 17:48 48591
В Бурабае юрист казино предложил взятку сотруднику прокуратуры
Начато досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Антикоррупционной службы по Акмолинской области совместно с департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры 26 января пресечена преступная деятельность юриста казино Cash Ville, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В ходе прокурорской проверки представитель казино предложил взятку сотруднику прокуратуры. В результате проведенной оперативной комбинации задокументирован факт дачи взятки в размере $20 тысяч сотруднику надзорного органа, имитировавшему преступную деятельность", - проинформировали в пресс-службе.
Начато досудебное расследование по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса (Дача взятки).
28 января 2023 года следственным судом города Кокшетау подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - добавили в Генеральной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что глава Шымкентского филиала КТЖ подозревается в системной коррупции.
30.01.2023, 15:40 44181
Масштабное производство наркотиков пытались организовать в Алматинской области
На момент задержания территория приобретенного наркодельцами участка была полностью подготовлена к синтезированию новых психоактивных веществ
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Конаев. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские пресекли создание крупной нарколаборатории в Алматинской области.
Подозрительное строительство близ поселка Междуреченск привлекло внимание полицейских. В ходе наблюдения было установлено, что неизвестные лица оградили каменным забором один гектар земли, завезли оборудование, которое не требуется для сельскохозяйственных нужд, подключили трансформатор к электромагистрали. Затем при перевозке 20 канистр с прекурсорами полицейскими были задержаны два местных жителя", - сообщает Polisia.kz.
По показаниям задержанных, земельный участок бывшей фермы площадью в один гектар был приобретен их подельником за 18 млн тенге. На момент задержания территория была полностью подготовлена к синтезированию новых психоактивных веществ.
Участок был полностью скрыт от посторонних глаз высоким забором, построена времянка для проживания, баня, гараж, оборудованы загоны для домашнего скота, который задержанные собирались держать в качестве прикрытия. Отдельно было построено помещение непосредственно под лабораторию. За железной дверью расположены несколько отсеков, каждый из которых оборудован принудительной вентиляцией и мощными фильтрами. Уже были установлены стеллажи для выпаривания готового наркотика, завезено оборудование", - рассказали в полиции.
Все промышленное оборудование и более 1000 литров прекурсоров, используемых для производства наркотиков, были изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконные изготовление, переработка и перевозка наркотиков в особо крупном размере без цели сбыта). Наркодельцам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Для справки:
Прекурсоры наркотиков, также называемые химическими веществами-прекурсорами или просто прекурсорами, используют при незаконном изготовлении запрещенных наркотиков. Большинство прекурсоров также имеют законное коммерческое применение и легально используются в самых разных промышленных процессах и потребительских товарах, таких как лекарства, ароматизаторы и отдушки.
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