До трех лет лишения свободы грозит жительнице Капшагая за месть экс-возлюбленному

Капшагай. 30 июня. Kazakhstan Today - Полиция задержала женщину, похитившую госномера с машины бывшего возлюбленного, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 29 июня в дежурную часть отдела полиции Капшагая обратился 37-летний местный житель с заявлением о краже с его автомашины, стоящей во дворе дома, государственных номерных знаков.

В течение суток полицейские установили и задержали подозреваемую - 29-летнюю жительницу одного из микрорайонов, которая призналась в совершении кражи. Как выяснилось, она таким образом хотела отомстить мужчине, прекратившему с ней отношения.

В отношении подозреваемой начато досудебное расследование по части 1 статьи 188 (Кража) УК РК), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

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