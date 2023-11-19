Довел до суицида: сержанту-контрактнику с заставы "Шолдала" в 2 раза увеличили срок
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Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Обвиняемому в доведении до самоубийства солдата срочника на погранзаставе "Шолдала" сержанту-контрактнику Айбеку Нуртаеву вынесли новый приговор.
Айбек Нуртаев, ранее приговоренный к трем с половиной годам лишения свободы, согласно решению апелляционной коллегии Военного суда проведет в местах лишения свободы семь лет", - сообщает Sputnik.
В августе военный суд Шымкентского гарнизона оправдал командира отделения по статье о доведении до самоубийства, но признал виновным в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Тогда Нуртаева осудили на 3,5 года лишения свободы. Однако главный вопрос так и остался невыясненным: откуда на теле и одежде погибшего 18-летнего срочника оказались биоматериалы сослуживцев.
Позже рассмотрение дела по факту суицида Бекбола Мираша продолжилось в апелляционной коллегии Военного суда.
На этот раз по результатам разбирательства Айбека Нуртаева признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы", - пишет агентство.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявив о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма.
При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношении всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих. После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
На время расследования от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
В сентябре главный военный прокурор Казахстана прокомментировал дело о доведении до суицида солдата в Жамбылской области. Он заверил журналистов, что никакого сексуального насилия в отношении погибшего солдата не было.