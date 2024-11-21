Два млрд тенге взыскали с экс-гендиректора АНПЗ за ненадлежащее выполнение госфункций

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Актобе. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области казахстанца осудили на 22 года лишения по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке, - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области казахстанца осудили на 22 года лишения по делу о жестоком убийстве женщины на автостоянке, сообщает пресс-служба суда.





Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года (...) Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.





Подчеркивается, что вина подсудимого подтверждается показаниями представителя потерпевшей, свидетелей, экспертов и т.д.





У. напал на потерпевшую С., накинув на ее шею ремень безопасности со стороны водителя, и стал им душить. В результате этого У. завладел женской золотой цепочкой стоимостью 150 тысяч тенге и автомашиной Toyota Camry. Далее находясь в автомашине после совершения разбойного нападения с целью завладения указанной автомашиной, не останавливаясь на достигнутом, умышленно с целью совершения убийства, продолжил стягивать ремень безопасности на шее потерпевшей. Несмотря на крики о помощи, он не переставал душить и отпустил ремень безопасности, когда последняя перестала подавать признаки жизни", - уточнили в суде.





Кроме того, после убийства подсудимый с целью затруднения опознания потерпевшей изрезал ее лицо ножом, сбросил ее тело в кусты недалеко от проселочной дороги и на ее машине скрылся с места преступления.





Ранее в Алматинской области суд вынес приговор двум подозреваемым в зверском убийстве студентки. Также в Атырау были задержаны подозреваемые в похищении и убийстве 23-летней девушки.





Одним из самых резонансных преступлений прошлого года стало убийство Салтанат Нукеновой. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу Салтанат Нукенову в ресторане в ноябре прошлого года. Экс-министра обвиняли в истязании и убийстве. Также в ходе расследования было отдельно зарегистрировано уголовное дело на родственника Бишимбаева Бахытжана Байжанова. Бишимбаев получил 24 года колонии.





В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября.





Стоит отметить, в связи с резонансным делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.



