Два преступника в масках ворвались в дом к сельчанке и ограбили на 22 млн тенге

По делу о крупном хищении осуждены восемь человек

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Тараз. 22 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек осуждены по делу о миллиардном хищении с АО "Таразэнергоцентр" путем выписки фиктивных счетов-фактур и перевода денег на формальное ТОО.





По материалам суда, председатель правления АО "Таразэнергоцентр" при соучастии семерых подельников формально создал ТОО на свое имя для получения активов ТЭЦ в доверительное управление и систематического хищения денежных средств, поступающих от потребителей тепловой и электрической энергии, сообщается на странице судов Жамбылской области в Facebook.





После получения акций ТЭЦ в доверительное управление ТОО подсудимые совершили крупное хищение денежных средств вверенного имущества с использованием служебного положения с ТЭЦ на счета подконтрольных товариществ, тем самым причинив ущерб на общую сумму 2 837 710 077 тенге.





Председатель правления ТЭЦ постановлением суда объявлен в розыск с выделением уголовного дела в отдельное производство.





Учитывая смягчающие обстоятельства, суд принял решения назначить:





Б.Р. - 9 лет, К.А. - 8 лет, К.А. - 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 10 лет;





Д.А. и Д.С. - по 7 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет;





С.Г. - 3 года ограничение свободы с установлением пробационного контроля;





Д.Е. - 3 года 9 месяцев лишения свободы, на основании закона РК "Об амнистии" сокращено на пятую часть и назначено 3 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет;





Б.Т. - 2 года лишения свободы, на основании закона РК "Об амнистии" сокращено наполовину и назначен 1 год лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет;





К.А., Д.А. и Д.С. признаны невиновными и оправданы за недоказанностью их участия в совершении данных преступлений.





Приговор в законную силу не вступил.



