Двадцать вагонов с ГСМ пытались незаконно вывезти из Казахстана

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Уральск. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК на железнодорожном пункте пропуска "Жайык" Западно-Казахстанской области предотвращен незаконный вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ.
Транспортировка 20 железнодорожных цистерн с топливом осуществлялась грузовыми железнодорожными составами под видом растворителя битумных лаков уайт-спирита", - говорится в сообщении.
Задержанный груз по компетенции передан в департамент государственных доходов по Западно-Казахстанской области для принятия процессуального решения.
Пограничная служба напоминает о действующих в Казахстане временных ограничениях на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.