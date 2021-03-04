Двухмесячную девочку нашли в одном из подъездов Караганды

Караганда. 3 марта. Kazakhstan Today - Жители многоквартирного дома в районе Майкудук города Караганды обнаружили в подъезде двухмесячную девочку, передает Kazakhstan Today.

Информация об обнаружении ребенка в дежурную часть Октябрьского отдела полиции поступила около 00.15. Сообщалось, что неизвестное лицо в подъезде одного из домов 15-го микрорайона оставило под дверью младенца - двухмесячную девочку, завернутую в одеяло", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Прибывшая на место карета скорой помощи определила, что ребенок здоров. Малышка была доставлена в медучреждение.

В настоящее время полиции разыскивает мать брошенного ребенка.

По данному факту заведено уголовное дело по статье УК РК "Оставление в опасности".





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