Найденный в арыке в Алматы младенец едва не замёрз

Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В управлении общественного здоровья Алматы сообщили о состоянии здоровья малыша, найденного минувшей ночью в арыке на проспекте Райымбека, передает Kazakhstan Today.

По информации ведомства, при поступлении состояние ребенка было оценено врачами как тяжёлое за счет гипотермии - температура его тела упала до 34,5. Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.

Температура тела нормализована. Ребенок самостоятельно принимает пищу. Новорожденного готовят к переводу во Вторую детскую больницу, откуда после дообследования ребенок будет переведен в Дом ребенка", - пишет портал inAlmaty .

Напомним, сегодня в первом часу ночи житель Алматы нашел ребенка в арыке . Новорожденный весом 3 килограмма и ростом 53 сантиметра был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи.

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