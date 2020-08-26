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Найденный в арыке в Алматы младенец едва не замёрз

25.08.2020, 14:13 6751
Найденный в арыке в Алматы младенец едва не замёрз
Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - В управлении общественного здоровья Алматы сообщили о состоянии здоровья малыша, найденного минувшей ночью в арыке на проспекте Райымбека, передает Kazakhstan Today.
 
По информации ведомства, при поступлении состояние ребенка было оценено врачами как тяжёлое за счет гипотермии - температура его тела упала до 34,5. Сейчас ребенок находится в состоянии средней степени тяжести.
 

Температура тела нормализована. Ребенок самостоятельно принимает пищу. Новорожденного готовят к переводу во Вторую детскую больницу, откуда после дообследования ребенок будет переведен в Дом ребенка", - пишет портал inAlmaty.

 
Напомним, сегодня в первом часу ночи житель Алматы нашел ребенка в арыке. Новорожденный весом 3 килограмма и ростом 53 сантиметра был доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи.
 

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