Экс-депутата Актобе арестовали на 15 суток за пьяное вождение

Сотрудники правоохранительных органов пытались укрыть преступление и создавали определенные препятствия для его своевременного раскрытия

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Актау. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау заведено уголовное дело в отношении двух полицейских, которые собирали материалы по делу об убийстве и изнасиловании 21-летней спортсменки.





В отношении сотрудников правоохранительных органов ведется уголовное дело по статье 362 "Превышение власти или должностных полномочий", сообщает Lada.kz





Ранее адвокат потерпевшей стороны заявила, что некоторые сотрудники правоохранительных органов пытались укрыть преступление и создавали определенные препятствия для его своевременного раскрытия.





Тело 21-летней спортсменки из Актау было обнаружено в районе водозаборного канала МАЭК 2 июля. Полиция сначала завела уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", позже переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности".





Родственники двукратной чемпионки Казахстана тогда отрицали версию суицида. Они были уверены, что девушку убили и попытались сымитировать самоубийство. После общественного резонанса полиция переквалифицировала дело на статью "Убийство". 13 октября материалы дела были переданы в суд.





В убийстве и изнасиловании девушки подозревают ее молодого человека.