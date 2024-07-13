Экс-полицейский из Павлодара получил три года за взятку в 100 тысяч тенге

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Павлодар. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре бывшего сотрудника миграционной полиции обвиняли в незаконной помощи иностранцу за деньги, сообщает - В Павлодаре бывшего сотрудника миграционной полиции обвиняли в незаконной помощи иностранцу за деньги, сообщает Pavlodarnews.kz





Следователи выяснили, что с 31 августа 2022 по 23 апреля 2023 года подсудимый получил в общем сто тысяч тенге. В такую сумму полицейский оценил непривлечение иностранца к административной ответственности по миграционному законодательству и выдачу разрешения на временное проживание в стране.





Подсудимый полностью признал вину и содействовал следствию. Павлодарский суд № 2 учел, что полицейский почти восемь месяцев брал деньги от иностранца, и приговорил его к трем годам лишения свободы. Также подсудимый потерял звание старшего лейтенанта полиции и пожизненно не сможет занимать должности на государственной службе.





Приговор в законную силу не вступил.