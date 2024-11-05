Главу Комитета противопожарной службы МЧС Казахстана осудили на пять лет за коррупцию

Его задержали в крестьянском хозяйстве в 60 км от Шуского района

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Тараз. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого, объявленного в розыск по подозрению в изнасиловании в отношении малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба ДП региона.





Его задержали в крестьянском хозяйстве в 60 километрах от Шуского района. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование.





Первый подозреваемый был задержан по горячим следам.





Совершение этого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы.



