Из России в Казахстан экстрадировали подозреваемого в половом сношении с несовершеннолетней   

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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане группа девочек-подростков напала на ровесницу. В фонд " - В Астане группа девочек-подростков напала на ровесницу. В фонд " Не молчи " обратилась мама 14-летней девочки и юрист семьи.





25 августа 6 девочек позвали ровесницу на "разговор", завели ее в нежилое помещение, где нет камер, издевались и избивали. После чего вытолкали во двор, заставляли извиняться на видео.





Били по лицу, девочка никогда не дралась, впала в ступор и не смогла уйти, так как ее окружили шестеро девочек в каких-то отдельных местах, в которых продолжали избивать, они знали о камерах и прикрывали их жилеткой - уже такие расчетливые и обученные они прекрасно знают о последствиях и о том, как уйти от ответственности!" - рассказала мама пострадавшей.





Толчки, избиения, дергания и оскорбления продолжались 1,5 часа.





После этого девочка поднялась на 30-й этаж, пробыла там полчаса, остановилась и не прыгнула. Вернулась домой и позвонила подруге, рассказав ей о произошедшем", - пересказывают историю в фонде.





На следующий день она рассказала маме, которая подняла все видеозаписи и сразу обратилась в РУВД Алматинского района.





Судмедэкспертиза прошла только 30 августа, но даже тогда спустя 5 дней на теле были царапины и синяк. Следователь ничего не объясняет, не говорит о ходе следствия, не ознакамливает с материалами дела ни маму, ни юриста. Девочка в подавленном состоянии, находится под наблюдением", - сообщили в фонде.





В полиции Астаны сообщили, что личности несовершеннолетних установлены. Законные представители за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей привлечены к ответственности. Собранный материал направлен в комиссию по защите прав несовершеннолетних для рассмотрения.



