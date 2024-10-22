21.10.2024, 13:53 17931
К 18 годам тюрьмы приговорили жителя Актау за попытку теракта
Фото: Depositphotos
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Актау. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Актауский городской суд приговорил жителя Актау к 18 годам лишения свободы за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Суд установил, что для совершения насильственной акции он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы - болты и гвозди", - сообщается в информации .
В качестве объектов нападения осужденный выбрал здания государственных учреждений Мангистауской области, изучил местность путем фото- и видеофиксации.
В КНБ отметили, что ранее осужденный был судим за убийство.
Приговор вступил в законную силу.
В июле в Кыргызстане задержали подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ. Проводится расследование в отношении других участников террористической группировки.
4 октября глава КНБ РК рассказал о повышенной угрозе международной преступности Казахстану и странам СНГ.
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21.10.2024, 18:05 12206
Школьницу принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области: среди подозреваемых пятеро подростков
Фото: pixabay.com
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Кызылорда. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Среди подозреваемых по делу о принуждении школьницы заниматься проституцией в Кызылординской области пятеро подростков, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
9 участников уголовных дел находятся под стражей, а двум избрана мера пресечения "домашний арест", среди них есть 5 несовершеннолетних. По обстоятельствам дела был допрошен потерпевший. Вопрос судебного слушания и открытого судебного разбирательства находится в компетенции суда", - цитирует агентство МВД РК.
Уточняется, что дополнительно рассматриваются дела по:
- привлечению несовершеннолетних к занятию проституцией;
- организации или содержанию притонов для занятия проституцией и сводничеством; вымогательству;
- склонению к применению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов;
- пыткам;
- неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.
Как сообщалось ранее, в начале августа правозащитница Дина Тансари на своей странице в соцсетях рассказала историю о 16-летней школьнице из Кызылорды, которую заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией. Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Позже подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на содержание под стражей сроком на 2 месяца.
Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел совещание, на котором раскритиковал подчиненных и потребовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые не предотвратили факта вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией. Были уволены и наказаны чиновники сферы образования.
В сентябре стало известно, что по делу школьницы, которую принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области, арестовано 11 человек.
21.10.2024, 15:00 16321
Крупную партию героина пытались ввезти в Казахстан из Ирана под видом бытовых товаров
Фото: Depositphotos
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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более тонны наркотических веществ изъято с начала года в Казахстане, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
Только за 2024 год из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических веществ, включая 774 кг героина, 155 кг марихуаны, 37 кг гашиша и гашишного масла, 34 кг мака, а также 1 кг синтетических наркотиков. Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается более чем 7 миллиардов тенге.
К примеру, отметили в ведомстве, удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары.
Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда.
Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США. В результате десять подозреваемых водворены в ИВС, изъято 15 кг экстракта каннабиса и 8 кг марихуаны", - рассказали в Генпрокуратуре.
К тюремным срокам приговорены 21 осужденный, среди которых есть и иностранные граждане.
21.10.2024, 09:54 22246
МВД РК ликвидировало преступную схему регистрации транспортных средств Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе целенаправленной разработки подразделением по борьбе с организованной преступностью при содействии прокуратуры в Алматы задокументирован криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, незаконные действия группировки заключались в изменении уникального кода транспортного средства и регистрации автомобилей путем подделки документов. В результате оперативных мероприятий зафиксирована работа подпольного цеха по перебитию VIN-кодов. Выявлено более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет.
К преступной деятельности установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых посредников. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты. Проверка совместно со службой безопасности НАО продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.
Дополнено 21.10.2024, 17.02
В "Правительстве для граждан" прокомментировали информацию о ликвидации преступной схемы регистрации транспортных средств в Алматы.
Расследование инициировано собственной службой безопасности. По данному случаю в марте 2024 года госкорпорацией было направлено письмо в ДБОП МВД РК для рассмотрения и принятия процессуального решения", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, что на сегодняшний день проводится активная работа по выявлению нарушений по всей стране.
Ранее в Карагандинской области выявили незаконную регистрацию грузового автотранспорта.
19.10.2024, 10:09 65386
Около 7 кг мефедрона изъяли при ликвидации нарколаборатории в Акмолинской области
Казахстанец задержан с поличным в момент изготовления партии наркотиков
Фото: КНБ РК
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Кокшетау. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В сентябре в Акмолинской области пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Изъято порядка 7 кг психотропного вещества "мефедрон", свыше 100 литров прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики", - рассказали в пресс-службе КНБ.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Напомним, генпрокурор поручил принять бескомпромиссные меры в отношении организаторов наркобизнеса.
18.10.2024, 20:28 81041
В Туркестанской области 25-летний мошенник обманул 50 человек на 160 млн тенге
Уголовное дело передано в суд
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Туркестан. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодой человек обманом оформил на потерпевших займы, обещая им увеличить доход и закрыть кредиты. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Общий ущерб составил свыше 160 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники ударно-целевой группы Cyberpol департамента полиции Туркестанской области в течение года проводили системную работу и усилили профилактику. В результате расследовано 410 уголовных дел, а по 200 фактам приняты процессуальные решения. В том числе по многоэпизодному преступлению, где 25-летний житель Сайрамского района обманул более 50 человек.
В Шардаринском районе 29-летний мужчина под предлогом помощи в открытии ЭЦП-ключа воспользовался личными данными 10 потерпевших и оформил на них кредиты. Причиненный ущерб составил 14,5 млн тенге, уголовное дело направлено в суд.
Также в результате оперативного реагирования сотрудников Cyberpol удалось своевременно заблокировать более 21 млн тенге потерпевших, которые не успели уйти на счета мошенников.
18.10.2024, 17:32 84971
В Караганде старшего оперуполномоченного осудили на полтора года по делу о пытках
Фото: Depositphotos
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Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде старшего оперуполномоченного департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области и области Ұлытау осудили на полтора года лишения свободы по делу о пытках, сообщает прокуратура Карагандинской области.
Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки) и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение 3 лет", - проинформировали в прокуратуре.
Помимо этого, осужденный лишен специального звания "капитан юстиции", назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим.
Для предупреждения подобных преступлений прокуратурой области была организована прямая трансляция судебного процесса для сотрудников ДУИС", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 12 дел о пытках в отношении 33 должностных лиц направили в суды.
18.10.2024, 17:10 86261
Первого замдиректора Кызылординского управления "Интергаз Центральная Азия" приговорили к лишению свободы
Приговор суда не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первого заместителя директора Кызылординского управления магистральных газопроводов АО "Интергаз Центральная Азия" приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с запретом на занятие должности в субъектах квазигоссектора на три года, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Он признан виновным в причинении имущественного ущерба ТОО "Orda Glass Ltd" в сумме 60,1 млн тенге путем завышения сметной стоимости и подписания фиктивных актов выполненных работ по объекту "Строительство подводящего газопровода резервного газоснабжения стекольного завода", - проинформировали в пресс-службе
Кроме того, он осужден за умышленное повреждение государственного имущества путем механического среза участка автомобильной дороги местного значения при выполнении строительства объекта.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее директор учебно-опытного хозяйства КазНАИУ был осужден за хищение бюджетных средств.
18.10.2024, 16:23 80586
Убийство в Талгаре: зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района лишены должностей
Основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе
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Конаев. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана сообщили об увольнении заместителя прокурора Алматинской области и прокурора Талгарского района после резонансного убийства 16-летнего парня в Талгаре.
Приказом генерального прокурора Республики Казахстан от 18 октября заместитель прокурора Алматинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что основанием послужило наличие существенных упущений в работе по надзору за законностью в уголовном процессе.
Ранее сообщалось о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве 16-летнего жителя Талгара.
На сегодняшний день заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угроз. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.
Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Через несколько дней после убийства сгорел дом семьи погибшего. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки, По версии следствия, пожар начался снаружи дома.
Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекливоенных Нацгвардии. После чреды резонансных событий должности лишилсяаким Талгара за ненадлежащее исполнение обязанностей.
Прокуратура будет ходатайствовать об открытом судебном процессе ( в онлайн режиме) над убийцами парня.
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