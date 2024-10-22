К 18 годам тюрьмы приговорили жителя Актау за попытку теракта

Всего с начала года из незаконного оборота изъято более тонны наркотических веществ, из них героина - 774 кг

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Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более тонны наркотических веществ изъято с начала года в Казахстане, - Более тонны наркотических веществ изъято с начала года в Казахстане, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.





Только за 2024 год из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических веществ, включая 774 кг героина, 155 кг марихуаны, 37 кг гашиша и гашишного масла, 34 кг мака, а также 1 кг синтетических наркотиков. Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается более чем 7 миллиардов тенге.





К примеру, отметили в ведомстве, удалось предотвратить ввоз крупной партии героина из Ирана, который преступная группа пыталась замаскировать под обычные бытовые товары.





Наряду с этим было перехвачено более 50 почтовых посылок с наркотиками, направленных из Европы, США и Таиланда.





Агентством по финансовому мониторингу ликвидирован системный канал контрабанды наркотических средств в виде почтовых посылок из США. В результате десять подозреваемых водворены в ИВС, изъято 15 кг экстракта каннабиса и 8 кг марихуаны", - рассказали в Генпрокуратуре.





К тюремным срокам приговорены 21 осужденный, среди которых есть и иностранные граждане.