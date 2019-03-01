К 250 часам общественных работ приговорили избившую учительницу сына сельчанку из Алматинской области

Талдыкорган. 23 января. Kazakhstan Today - В Алматинской области вынесли приговор матери школьника, которая избила преподавателя прямо в стенах учебного заведения. Инцидент произошел год назад, передает Kazakhstan Today.





Сотрясение головного мозга, разорванная барабанная перепонка, посттравматическая энцефалопатия и отслоение сетчатки глаза - все это последствия встречи с матерью одного из учеников школы №15 поселка Боралдай, в которой Гульзира Байдильдаева работала заместителем директора. В поисках справедливости пострадавшая обратилась в полицию, и, наконец, 22 января судья озвучил наказание, которое понесет обидчица педагога, сообщил Первый канал "Евразия"





Суд приговорил Митрошенко Надежду Павловну признать виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 107 и назначить ей наказание в виде привлечения к общественным работам сроком на 250 часов. Исковые требования Байдильдаевой о взыскании морального вреда удовлетворить частично. Взыскать в пользу Байдильдаевой Гульзиры Отегенкызы 100 тыс. тенге в качестве компенсации причиненного морального вреда", - озвучил приговор судья Илийского районного суда Еркен Сеитов.





Всего в качестве компенсации морального вреда и расходов на лечение Байдильдаева запрашивала больше 4,5 млн тенге. Но судья посчитал, что справедливо будет взыскать с осужденной только 100 тыс.





Митрошенко впервые за время разбирательств согласилась дать короткий комментарий, но лицо показывать отказалась.





Я думаю, что суд решил справедливо. Что касается учителей Казахстана, у всех прошу прощения", - сказала осужденная.





Пострадавшей приговор показался несправедливым.





На апелляцию мы, конечно, будем подавать. Приговор, вы сами присутствовали, был несправедливым. Конечно, 250 часов общественных работ - это позволит каждому родителю и постороннему человеку заходить в школу и делать с учителями что вздумается", - отметила Байдильдаева.





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