Карагандинка украла из сауны золотую цепочку стоимостью 1,3 млн тенге

Караганда. 23 октября. Kazakhstan Today - 25-летняя жительница Караганды подозревается в краже золотой цепочки из сауны стоимостью 1,3 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"18 октября поступило заявление от администратора одной из саун города о том, что неизвестное лицо путем свободного доступа похитило золотую цепочку стоимостью 1 311 100 тенге. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 188, часть 3, УК", - сообщили в пресс-службе областного ДВД.

По информации полиции, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" сотрудники криминальной полиции Михайловского ОП УВД Караганды задержали 25-летнюю жительницу города, у которой изъято вещественное доказательство.

По данному факту проводится расследование.

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