Казахстанские полицейские за два дня задержали 280 разыскиваемых преступников

Фото: Polisia.kz

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Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске. За два дня принятыми полицией мерами установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, - Министерство внутренних дел Казахстана провело оперативно-профилактическое мероприятие по установлению местонахождения пропавших и задержанию лиц, находящихся в розыске. За два дня принятыми полицией мерами установлено и задержано 280 разыскиваемых преступников, сообщает Polisia.kz.





В том числе задержано 9 подозреваемых в совершении убийств, 4 человека задержаны за причинение тяжкого вреда здоровью, 5 - за разбойные нападения, 7 - за грабежи, 19 - за наркопреступления.





За пределами республики арестованы 33 преступника, а по запросу других государств - 145 лиц.





На территории Ноемберянского района Армении задержан 36-летний гражданин Казахстана, который в конце сентября в Петропавловске нанес ножевые ранения жителю города.





Оперативно-розыскной группой полиции Павлодарской области в городе Орле России задержан 42-летний казахстанец, который в 2017 году, обещая поставку дизельного топлива одному из региональных ТОО, завладел 50 млн тенге.





Полицией Алматы задержана разыскиваемая ГУВД Ташкентской области 28-летняя гражданка Узбекистана, которая в мае 2015 года убила свою несовершеннолетнюю дочь.





По запросу Интерпола МВД Казахстана в германском городе Нюрнберге задержан 42-летний гражданин РК, который в конце марта в Павлодаре, обещая поставку зерна, завладел деньгами иностранца в сумме $244 тыс.





Сотрудниками ДП области Абай в Семее задержаны разыскиваемые жители города, которые в 2021 году в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащего материала с металлургического завода.





Кроме того, в ходе проведенной работы сотрудниками полиции установлено местонахождение 53 без вести пропавших лиц.