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04.04.2023, 15:08 48761
Казахстанца осудили за пропаганду терроризма в соцсетях
Вина подсудимого подтверждена материалами уголовного дела
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанца осудили за пропаганду терроризма в социальных сетях, сообщает пресс служба Абайского районного суда.
Как сообщили в пресс-службе, он предан суду по части 2 статьи 256 УК РК, то есть пропаганда терроризма с использованием средств сетей телекоммуникаций (Instagram).
Подсудимый И.Д. с сентября месяца 2020 года в целях распространения и пропаганды своих радикально-религиозных взглядов посредством социальных сетей, через свой акаунт в Instagram создав группу "Ahlu Sunna" распространил материалы содержащие признаки пропоганды терроризма", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что вина подсудимого подтверждена материалами уголовного дела, заключениями экспертизы и показаниями свидетелей, а также его признательными показаниями.
Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что житель Актюбинской области призывал к вооруженному джихаду через Telegram.
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05.04.2023, 18:45 416
В Кызылорде школьники устроили поножовщину
Подозреваемого доставили в УП города и передали под присмотр родителям
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Кызылорда. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате конфликта между учащимися в одной из школы Кызылорды, подросток получил ножевое ранение, сообщает пресс-служба департамента полиции города.
Инцидент произошел 4 апреля. Получивший ножевое ранение подросток был доставлен в больницу, после оказания медицинской помощи его отправили домой.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 293 УК РК, назначены соответствующие экспертизы.
Подозреваемого доставили в УП города и передали под присмотр родителям. Проводятся следственные действия.
05.04.2023, 15:01 9816
Организатора финпирамиды "HAS Holding" задержали в Павлодарской области
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы
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Павлодар. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды "HAS Holding" пресекли в Павлодарской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Организаторы убеждали доверчивых граждан вложить свои деньги в различные инвестиционные проекты, при этом обещая пассивный ежемесячный доход до 70 процентов от вложенной суммы. Данная финансовая пирамида позиционировала себя как компания, осуществляющая внешнеэкономическую деятельность", - сообщили в АФМ.
Договоры с вкладчиками подписывались от имени ТОО "Upgrade-AS", "Holding AS", "ХАС-Логистик", "light-AS" и других компаний.
Одним из обязательных условий для вкладчиков являлось приобретение бытовых товаров, якобы приобретенных в Китае, на сумму 180 000 тенге. Для создания видимости стабильного функционирования пирамиды, часть полученных денег направлялась на выплату процентов вкладчикам. Однако организаторы убеждали вкладчиков реинвестировать полученные не в полном объеме проценты, то есть вновь вкладывать в пирамиду", - проинформировали в агентстве.
По его данным, организаторы в соцсетях активно запускали ложные акции, в том числе по строительству в Астане и Косшы многоквартирных домов, создавая имитацию строительства, декорацию и нанимая специальную технику.
Основная часть полученных денег оседала в карманах организаторов. За короткий срок на имя организаторов и их родственников был оформлен ряд движимого и недвижимого имущества (земельные участки, квартиры, автомашины), приобретенного на полученные от вкладчиков деньги", - отметили в АФМ.
В настоящее время организатор финпирамиды задержан и водворен в ИВС , в его отношении с санкции суда избрана мера пресечения "содержание под стражей".
В агентстве отметили, что в настоящее время среди вкладчиков распространяются ложные сведения и рекомендовали доверять только официальной информации.
Лица, пострадавшие от деятельности данной финансовой пирамиды "HAS Holding", могут обратиться в АФМ по номеру 8 (7182) 61-33-05.
05.04.2023, 11:49 14496
Погранслужба выясняет возможное пересечение границы Кудебаевым
Глава погранслужбы не исключает возможность бегство Кудебаева в Кыргызстан через горы
Фото: пресс-служба МВД РК
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Астана. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК - глава Пограничной службы Ерлан Алдажуманов прокомментировал расследование бегства экс-начальника департамента полиции Серика Кудебаева за границу.
После поступления информации о том, что Кудебаев убыл в Киргизию, а оттуда в третьи страны, погранслужба КНБ начала проверку для выявления возможного места нелегального прохождения экс-главы департамента полиции Алматинской области.
Для проведения этой работы подключены соседние страны, направлен официальный запрос в погранслужбу Кыргызстана.
Я думаю, сейчас преждевременно говорить что-либо, надо дождаться окончания проводимой проверки", - сказал Ерлан Алдажуманов.
При этом он отметил, что по данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело.
Глава погранслужбы не исключает возможность бегство Кудебаева в Кыргызстан через горы.
Госграница Казахстана и Кыргызстана составляет порядка 1250 км.
В алматинском направлении у нас горный массив Алатау. Я думаю, при желании и отсутствии на данном направлении технических средств охраны, если поискать, может быть, есть возможность пересечь государственную границу", - добавил Алдажуманов.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".
Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации.
Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.
После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск. По данным погранслужбы КНБ РК Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска.
05.04.2023, 11:06 17006
Экс-директор ТЭЦ Тараза объявлен в розыск
Бакберген Мауленов пропустил несколько заседаний суда
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Тараз. 5 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший-директор ТЭЦ Тараза Бакберген Мауленов пропустил несколько заседаний суда после чего был объявлен в розыск.
Мауленов больше года провел в следственном изоляторе, в декабре прошлого его отпустили под домашний арест по состоянию здоровья, сообщает телеканал КТК.
Экс-директора ТЭЦ, его сына и еще семерых человек подозревают в хищении более 4 миллиардов бюджетных тенге.
Согласно официальной версии, отец и сын, получив в частную собственность объект (который снабжает горячей водой и теплом весь Тараз), при содействии рабочих, тратили государственные деньги на свои нужды.
Подозреваемые находятся под арестом и ждут вынесения приговора.
Согласно постановлению суда от 28 марта 2023 года, в отношении Б. Мауленова объявлен розыск. При задержании подсудимого принято решение об изменении меры пресечения на содержание под стражей. В отношении других восьмерых лиц судебное разбирательство продолжается", - проинформировали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области.
Напомним, экс-глава департамента полиции Серик Кудебаев после очередной неявки в суд объявлен в международный розыск. Погранслужба Кыргызстана подтвердила его вылет из Бишкека в Стамбул. При этом, по данным погрансулжбы РК Кудебавев через официально действующие пункты пропуска границу не пересекал.
04.04.2023, 21:17 33646
Пьяный акмолинец, "вооружившись" урной, повредил два банкомата
Сумма ущерба составила 2,7 млн тенге
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Кокшетау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ОП Атбасарского РОП поступило сообщение от руководителя одного из центров банковского обслуживания. По его словам, 28 марта около 02:40, неизвестный мужчина повредил два банкомата, принадлежащих организации, сообщает пресс-служба МВД РК.
Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения. Установлено лицо, причастность к преступлению которого проверяется. В настоящее время выясняются иные обстоятельства дела.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 202 УК РК.
Сумма ущерба составила 2,7 млн тенге.
04.04.2023, 20:23 36276
В Актюбинской области директора школы оштрафовали на 18 млн тенге за взятку
М. получил взятку в размере 600 000 тенге за трудоустройство супруги гражданина Б. на должность лаборанта
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Актобе. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Шалкарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора школы, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что М., будучи директором школы, получил взятку в размере 600 000 тенге за трудоустройство супруги гражданина Б. на должность лаборанта. Подсудимый полностью признал вину и не оспаривал доказательства.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимого М. суд признал чистосердечное раскаяние, признание вины, активное способствование раскрытию уголовного правонарушения, добровольное возмещение ущерба, наличие на иждивении малолетних детей.
Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание не установлено. В связи с тем, что данное уголовное дело поступило и рассмотрено в порядке ускоренного досудебного расследования, срок или размер основного вида наказания за совершенное уголовное правонарушение не может превышать половину максимального срока или размера, предусмотренного соответствующей статьей УК (п.3 ст.55 УК)
Приговором суда М. был признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки на сумму 18 000 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
Кроме того, судом вынесено частное постановление в адрес руководства управления образования Актюбинской области.
Приговор суда не вступил в законную силу.
20 марта приговором суда № 2 Медеуского района города Алматы за получение взятки осужден временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления экологии и окружающей среды города Алматы. Ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 млн тенге.
Руководитель центра занятости населения Аршалынского района Акмолинской области с 2020 по 2022 год издавала приказы на командировки без своего фактического выезда и получила взятку от предпринимателя за покровительство. Приговором суда чиновнице назначен штраф 16 770 000 тенге.
Майор полиции отделался штрафом за взятку в Астане.
04.04.2023, 19:18 39891
Трагический январь: в Алматы проходит суд по делу о захвате аэропорта
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
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Алматы. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проходит судебное разбирательство по делу о захвате международного аэропорта во время январских событий 2022 года.
По делу проходят гражданские активисты Айгерим Тлеужанова, Калас Нурпеисов, Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Они обвиняются в действиях, направленных на захват аэропорта и парализацию деятельности воздушной гавани.
Во вторник, 4 марта, прокуроры зачитали обвинительный акт. По версии стороны обвинения, Тлеужанова и Нурпеисов были организаторами массовых беспорядков, направленных на приостановление работы аэропорта, а также недопущение прибытия войск ОДКБ. В этом им помогали остальные подсудимые.
Заседание продолжится 11 апреля.
С начала январских событий прошел год. Агентство Kazakhstan Today напоминает хронологию трагических событий.
Суд в Актобе 5 июля 2022 года вынес приговор трем жителям Актюбинской области, обвиняемым в захвате аэропорта во время январских событий. Подсудимые получили по три с половиной года ограничения свободы. До истечения срока наказания, как постановил суд, они будут находиться под пробационным контролем. Им запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации, нельзя посещать увеселительные заведения и пользоваться социальными сетями. Также суд назначил им по 100 часов принудительных работ ежегодно.
04.04.2023, 15:59 46441
Жителя Акмолинской области избивали и держали в рабстве
Фото: pexels.com
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Кокшетау. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Акмолинской области опасается преследования со стороны своего бывшего работодателя, который держа его в рабстве, избивал и обвинял в краже скота.
Историю мужчины, которого держали в рабстве, рассказал Sputnik.
По словам мужчины, в декабре 2021 года он устроился на работу конюхом в одно из ТОО в Коргалжынском районе.
Спустя какое-то время заметил, что работодатели унижают и избивают работников - я не выдержал и уволился. Вернулся домой и устроился на другую работу в Степногорске. Спустя три месяца за мной на новое место работы приехал прежний работодатель Е. в сопровождении С. и оперуполномоченного из района", - написал Ерканат Амантай в социальной сети.
По его словам, сотрудники полиции принуждали его "отработать свои долги", не поднимая шума, в противном случае на него обещали "повесить" кражу ста голов лошадей.
Он вспоминает, что 14 марта мужчины "безо всяких причин" в присутствии людей избили его, насильно посадили в машину и привезли в Коргалжынский РОВД.
Меня привезли на базу и жестоко избили. Били так сильно, что сломался черенок лопаты. Е. сказал, чтобы мне связали руки и ноги. Мучили, жгли на теле железо и требовали, чтобы я взял на себя вину за пропавший скот. При этом пригрозили, что, если я хочу, чтобы мои родные не пострадали, я должен молчать и не пытаться никуда сообщить", - рассказал мужчина.
Возможности сбежать у мужчины не было. При разговоре по телефону с родными всегда присутствовали несколько человек, отмечает он.
Однажды ему все-таки удалось связаться с другом и попросить о помощи. Друг сообщил родным, те помогли ему сбежать и спрятаться на берегу реки Нура. Теперь мужчина боится, что ему придется отвечать за якобы пропавший скот и другие преступления, которые могут ему навязать.
Мать потерпевшего Анифа Жомарт также подтверждает участие полиции в происходящем. По ее словам, изначально 14 марта полицейские сообщили ей, что сын якобы попался с наркотиками. Семья допускает, что обидчики могут остаться безнаказанными.
Ерканат Амантай обратился к президенту страны, руководству КНБ и МВД с просьбой взять ситуацию на контроль. Стало известно, что полиция по заявлению Ерканата уже начала досудебное расследование, пишет сайт.
По имеющимся телесным повреждениям назначена судебно-медицинская экспертиза в институте судебных экспертиз Астаны. В рамках расследования устанавливаются свидетели, тщательно проверяются показания потерпевшего и указанных им лиц. Расследование данного уголовного дела находится на личном контроле начальника департамента полиции", - прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, МВД в ходе ОПМ "STOP трафик" выявило 37 фактов эксплуатации людей. В числе преступлений: торговля детьми, принуждение несовершеннолетних к занятиям проституцией, удержание в рабстве и т.д.
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