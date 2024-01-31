Казахстанцы вложили в финпирамиду Chia Tai Tianging свыше 291 млн тенге

Со слов самих преступников, это был мефедрон и PVP

Фото: Polisia.kz

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Костанай. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области полицейскими задержана группа лиц, распространявшая синтетические наркотики, сообщает - В Костанайской области полицейскими задержана группа лиц, распространявшая синтетические наркотики, сообщает Polisia.kz





Четверо подозреваемых содержатся под стражей. За незаконный сбыт наркотиков в группе лиц по предварительному сговору им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.





Фигуранты уголовного дела занимались распространением "синтетики" на территории региона.





Полицейскими установлено, что молодая супружеская пара, получив партию наркотиков от 300 до 500 граммов, дома расфасовывала их по zip-пакетам на мелкие дозы и далее передавала закладчикам. Каждому по 30-40 таких пакетиков.





Полицейские изъяли более 300 граммов синтетического наркотика, деньги и травматическое оружие. По веществам назначили судебно-химическую экспертизу. Со слов самих преступников, это был мефедрон и PVP.





Отмечается, что полкилограмма синтетического наркотика на черном рынке стоит около 15 млн тенге.





В ДП Костанайской области сообщили, что за 2023 год из незаконного оборота было изъято 430 кг наркотических средств, из них более 10 кг составили синтетические наркотики.





Ранее закладчика-иностранца задержали с поличным в Шымкенте. У него изъяли "синтетику" в особо крупном размере.



